Devler salgına yenildi Türk şirketler güçlendi

Dünyada birçok dev şirket salgına yenilerek iflasını açıklarken, Türkiye hızlı şekilde devreye aldığı finansal paketlerle hem küçük esnafı hem de büyük şirketleri korudu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 15 Mart ile 7 Temmuz arasında Türkiye genelinde 123 binin üzerinde esnafın tescil işleminin gerçekleştirildiğini söyledi. Bakan Pekcan, 2020'yi kayıpsız kapatmayı hedeflediklerini vurgularken, pandemi döneminde esnafa verilen destek 26 milyar lirayı geçti. Bu yılın sonuna kadar küresel ekonomideki durgunluk nedeniyle şirket iflaslarında yüzde 25 artış öngörülürken, Türkiye'de ise salgının en yoğun olduğu dönemde 100 bine yakın kurulu şirketten sadece 31'i iflas başlatma tescili yaptı. Türkiye'de bu yılın ilk 6 ayı itibariyle resmi kayıtlara göre 1 milyon 906 bin esnaf ve 2 milyon 58 bin adet işyeri bulunuyor.Bakan Pekcan, Kovid- 19 salgını nedeniyle ticari faaliyetlerin zarar görmemesi için kredilendirme programları başta olmak üzere alınan tedbirleri anımsatarak, esnafı desteklemeye devam ettiklerini söyledi.