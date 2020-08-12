Mobil ve web’in kuralları belirlendi

SON yıllarda dijitalleşme alanında yaşanan gelişmeler sigortacılık sektörüne de yansıyor. Sigortacılık alanında yapılan bir düzenleme, hem tüketiciye hem de sigorta şirketlerine yönelik önemli kazanımlar sağlandı. Ticari işletmelerin müşterilerine satışını gerçekleştirdiği ürün veya hizmetlerle ilgili sigortalara yönelik önlemler de bu yeni düzenleme kapsamında yer aldı. Uçak bileti veya cep telefonu gibi satın alma işlemlerinden sonra bir sigorta acentesine giderek sigorta hizmeti satın alması mümkün olmayan tüketiciler, yurt dışı örneklerde olduğu gibi satın alma sırasında sigortalanabilecek. Bu alanda var olan belirsizlikler de kaldırıldı ve işlemlerin sınırları belirlendi. Asli işi sigortacılık olmayan firmaların da dijital satış kanalları üzerinden sattıkları ürün veya hizmetlerle direkt bağlantısı bulunmasa da ferdi kaza, ev sigortası gibi farklı sigortaları da sattığına yönelik örnekler karşısında, bu alandaki sınırlar da netleşti. Artık asli işi sigorta olmayanlar bu ürünleri dijital kanallardan satamayacak. Sigorta acentelerinin aktif olduğu trafik, kasko, sorumluluk gibi ürünlere asıl işi sigorta aracılığı olmayan işletmelere ait kanalların girmesinin de önü kesildi. Tapu daireleri, su ve elektrik idareleri ile araç muayene istasyonlarında satılacak sigorta ürünlerinin komisyonlarının levhaya kayıtlı acenteler arasında paylaştırılması da belirlendi. Yapılan düzenleme ile sigorta sektörü ürünlerinin nihai tüketiciye ulaşmasında önemli görevler üstlenen acentelerin yapacakları işler ile ilgili gri alanlar netleştirilmiş oldu.