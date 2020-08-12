Piyasadan normalleşme adımlarına geçer not

NORMALLEŞME adımlarına dün bir yenisini ekleyen Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, bugün itibarıyla piyasa yapıcıların likidite imkân limitlerinin sıfırlandığı bildirildi. Politika faizinin 1 puan altında yani yüzde 7.25'le olan fonlama geçen hafta yarıya indirilmişti. Dünkü kararla bu kanaldan piyasayı fonlama miktarı sıfırlanmış oldu. Merkez Bankası'nın, geçtiğimiz haftanın ikinci yarısından itibaren sıkılaştırma yönünde attığı adımlar sonrasında fonlama maliyeti yüzde 8.3'lere kadar çıktı. Analistler, dün atılan adımların ardından fonlama maliyetinin faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 9.75'e kadar çıkabileceğini söyledi. Gün içerisinde 7.35 TL'yi gören dolar 7.20 liraya kadar geriledi. Borsa İstanbul'da endeks bin 100 puanın üstüne çıktı.