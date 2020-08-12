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| Türkiye'den yeni doğal gaz hamlesi! Karadeniz'de çalışacak

'de petrol ve doğal gaz arama çalışmalarını sürdüren Türkiye, Karadeniz'de hamlelerine devam ediyor. Gelen haberine göre; Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme AŞ (DEPARK) arasında Karadeniz'deki gaz hidrat kaynaklarının araştırılmasına yönelik proje için protokol imzalandı. Koca Araştırma Gemisi, Karadeniz'de gaz hidrat kaynaklarını araştıracak.

AA
Giriş Tarihi: 12.8.2020 14:44 Son Güncelleme: 12.8.2020 14:47 ABONE OL
Son dakika | Türkiye'den yeni doğal gaz hamlesi! Piri Reis Karadeniz'de çalışacak

Dokuz Eylül Üniversitesinden (DEÜ) bilim insanları, üniversitenin araştırma gemisi Koca ile Karadeniz'deki gaz hidrat kaynaklarına yönelik araştırma yapacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme AŞ (DEPARK) arasında Karadeniz'deki gaz hidrat kaynaklarının araştırılmasına yönelik proje için protokol imzalandı. Projeyle Karadeniz'de geniş alanlarda varlığı bilinen gaz hidratların miktarı, içerdiği gaz hacmi, gazın jeokimyasal bileşiminin saptanması ve en uygun gaz üretim modelinin belirlenmesi amaçlanıyor.

Son dakika | Türkiye'den yeni doğal gaz hamlesi! Piri Reis Karadeniz'de çalışacak

DOĞAL GAZ ELDE ETMEK MÜMKÜN

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje koordinatörü DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derman Dondurur, ideal koşullarda 1 metreküp gaz hidrattan 164 metreküp doğalgaz elde etmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Son dakika | Türkiye'den yeni doğal gaz hamlesi! Piri Reis Karadeniz'de çalışacak

Projedeki temel araştırma yönteminin sismik çalışmalar olacağını ve faaliyetlerin tamamının Dokuz Eylül Üniversitesi'ne ait olan Koca araştırma gemisi ile gerçekleştirileceğini belirten Dondurur, araştırmanın deniz tabanından sediment örneklerinin alınmasını ve bunların jeokimyasal ve jeoteknik analizini de içereceğini kaydetti.

Son dakika | Türkiye'den yeni doğal gaz hamlesi! Piri Reis Karadeniz'de çalışacak

DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar da Türkiye'nin son dönemdeki enerjide bağımsız olma noktasındaki adımlarını ve politikasını takip ettiklerini belirterek "Ülkemizin enerji alanındaki hamlelerine, enerjide dışa bağımlılığı azaltma konusundaki çalışmalarına destek olacak bu önemli projemizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Son dakika | Türkiye'den yeni doğal gaz hamlesi! Piri Reis Karadeniz'de çalışacak
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