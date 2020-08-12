Tarımda sigortalılık hedefi %40

Tarım, Kovid-19 pandemisi nedeniyle bazı aksamalar olsa da en az etkilenen sektörlerden biri oldu demek yanlış olmaz. Üretimin devam ettiği tarım ve hayvancılıkta, sigorta konusunda da rakamlar azımsanamayacak bir oranda artıyor. Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Anonim Şirketi'nin Genel Müdürlüğü görevine 13 Ocak'ta atanan Serpil Günal o günden bu yana Anadolu'da ayak basmadık yer bırakmadı ve tarımda sektörün durumunu SABAH'a değerlendirdi.Tarım sigortalarında 1 Ocak-10 Ağustos arasında önceki yıla göre prim üretiminde yüzde 13'lük artış yakaladıklarını belirten Günal, "1.9 milyar TL olan prim üretimimiz 10 Ağustos itibarıyla 2.1 milyar TL'yi geçmiş durumda. Pandemi döneminde gerekli izinler alındı, Bakanlıklarımız yanımızdaydı ve çiftçimiz de biz de sahadaydık. Yani pandemi sürecinde durmadan çalıştık. Yüzde 25 civarında bir artış hedefi koymuştuk. Bu hedefin şimdilik biraz altındayız ama yine de rakamlar iyi diyebiliriz. Yıl henüz sonlanmadı, başaracağız." dedi. Türkiye'de tarım alanında sigortalılık oranının yüzde 19-20 civarında olduğunu da belirten Günal, "Bizim ilk hedefimiz bu oranı yüzde 35-40'lara kadar çekebilmek. Bunun için de sahada olduğu kadar yeni teknolojiler üzerinde çalışıyoruz. Dijital alanda yeni projelerimiz var. Sesli sigorta ürününü piyasaya süreceğiz yakın bir zamanda. Sesli poliçe ile çiftçimiz çok daha kolay ve hızlı bir şekilde ürününü sigortalayacak. Aynı zamanda hatırlatmalar yapmayı da planlıyoruz. Dönemsel olarak çiftçimizi uyararak yönlendireceğiz" şeklinde konuştu. TARSİM olarak şu anda muallakla birlikte 1.3 milyar TL'lik bir hasar tazmini yaptıklarını da belirten Günal, "Çiftçimize ciddi tazminat ödemeleri yapıyoruz. Eylül ayında tam rakam netleşir" dedi.SİGORTALARININ tanıtılması ve yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını belirten Günal, yeni uygulamalar ile risk inceleme ve hasar tespit çalışmalarında drone kullanımına başladıklarını da vurguladı. Uzaktan erişimle sigortaya hız kazandırmak için drone kullanımına geçtiklerini de aktaran Günal, "12 bölgede drone'lar ile tespitleri daha sağlıklı yapacağız. Müşterimize de net olarak sunacağız" dedi.MOBİL tarafta da bankalar ile görüştüklerini ve sistem entegrasyonu üzerinde çalıştıklarını belirten Günal, "Ziraat Bankası ile sistemimizi entegre ettik. Şimdi de diğer bankalar ile görüşüyoruz. Farklı dağıtım kanallarından çiftçilerimize ulaşmayı planlıyoruz. Bunun dışında Tarım Bakanlığı'nın da çiftçi portalı var. Çok kullanılan bir uygulama. Bakanlığımızla da bu konuda görüşmelerimiz devam ediyor" dedi.