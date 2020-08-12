Vakıfbank kredileri % 32 artırdı

VAKIFBANK, geçen yılın ilk yarısında 1 milyar 18 milyon lira olan konsolide olmayan net kârını, bu yılın aynı döneminde yüzde 218 artırarak 3 milyar 241 milyon liraya çıkardı. Böylece Vakıfbank, dört büyük özel banka Garanti, Yapı Kredi, İş Bankası ve Akbank'ı kârlılıkta sollamış oldu. Bu yılın ilk yarısında Garanti Bankası 3 milyar 231 milyon TL, İş Bankası 3 milyar 35 milyon TL, Akbank 2 milyar 896 milyon TL, Yapı Kredi Bankası ise 2 milyar 460 milyon TL net kâr açıklamıştı. Vakıfbank'ın konsolide net kârı ise, geçen yılın ilk yarısına göre yüzde 231 oranında artarak 4 milyar 192 milyon TL olarak gerçekleşti.Geçen yılın ikinci çeyreğinde 485 milyon 730 bin TL konsolide net kâr, bu yılın aynı döneminde 2 milyar 425 milyon TL olarak gerçekleşti. Bankanın aktif büyüklüğü yüzde 41'lik artışla 538 milyar lirayı geçti. Vakıfbank'ın kredi hacmi 2019 sonuna göre yüzde 32 büyüme ile 386 milyar liraya ulaştı. Bankanın 2019 sonunda 251.5 milyar TL olan mevduat toplamı, bu yılın ilk yarısında 335.9 milyar liraya yükseldi. Vakıfbank, özkaynaklarını da 2019 sonuna göre yüzde 32 büyüterek 43.7 milyar liraya taşıdı. Banka mevduat dışında yurtiçinde halka arz yoluyla ve nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 2020'nin ilk yarısında toplamda 11.5 milyar TL nominal değerli finansman bonosu ihracı gerçekleştirdi. Yurtdışından temin edilen kaynak tutarı ise yıl içerisinde 2 milyar 681 milyon dolar seviyesine ulaştı. Vakıfbank, 2020 yılı itibarıyla Katar'da bankacılık lisansına sahip ilk ve tek Türk bankası oldu.