Yunanlılar Türkleri mumla arıyor! 'Zor duruma düştüler'

Dimitris, Türk turistlerin kendileri için önemli bir gelir kaynağı olduğunu ifade ederek, " Şu ana kadar hiç Türk müşteri görebilmiş değiliz. Bu bizim işimizi etkiledi. Çünkü biz yerli halkın da tercih ettiği bir mekanız fakat Türk turistlerin gelmemesi şehir ekonomisini ciddi oranda etkilenmiş durumda. Umarım en kısa zamanda Türk müşterilerimizi tekrar aramızda görebiliriz. Yoksa işimiz zor" dedi.