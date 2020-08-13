SON DAKİKA HABER: Güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı yükseliş içerisinde tamamlarken, yeni haftayla birlikte ciddi düşüşler yaşadı. Bu durum yatırımcısından meraklısına pek çok vatandaşın ilgisinin bu yöne kaymasına neden oldu. Altının gram fiyatı 450 lira civarını görürken, uzmanlar bu düşüşün sürmesini bekliyor. Bu alanda en çok ilgiyi gram, yarım, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları görüyor. Uzman yorumlarına göre altın düşer mi, yükselir mi sorusu yine vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 13 Ağustos 2020 bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve canlı altın fiyatı rakamları!
Altının gram fiyatı dünü sert düşüş ile kapatırken bu sabah saatlerindeki eğilimi ise merak konusu oluyor. İnişli çıkışlı giden grafik yatırımcısını da meraklandırıyor.
Uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili kritik yorumlar da gelmeye devam ediyor. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları;
ALIŞ: 454,72
SATIŞ: 454,81
ALIŞ: 1.470,20
SATIŞ: 1.512,50
ALIŞ: 2.925,52
SATIŞ: 2.984,80
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ALIŞ: 3.028,00
SATIŞ: 3.073,00
ALIŞ: 3.028,80
SATIŞ: 3.093,80
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ALIŞ: 410,65
SATIŞ: 426,53
ALIŞ: 3.125,07
SATIŞ: 3.248,25
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Analistler altın fiyatlarında yukarı yönlü sert hareketler sonrası fiyatların aşırı alım bölgesinde olduğunu ve bir satış dalgası gelebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Özellikle Salı günü gelen sert hareket sonrası, analistler 2000 dolar kritik psikolojik direncin kırıldığını ifade ederek özellikle aşı haberlerinin takip edilmesi yorumunu yaptı.
RİSKLİ BELİRSİZLİK ORTAMI ALTINA YARIYOR
Dünyada Koronavirüs artan vaka sayıları sonrası ekonomide artan bol likidite politikaları artan ikinci dalga endişesiyle birleşince altın fiyatlarında yukarı yönlü sert hareket gözlendi. Riskten kaçan yatırımcı zaten yükseliş eğilimi gösteren altına talebi artırdı.
Piyasalarda normalleşme hareketleriyle beraber koronavirüste tedavide olumlu gelişmeler ise altın fiyatlarında hareketi aşağı yönlü baskıya zorlama ihtimalini doğuruyor.
TEDAVİDE OLUMLU GELİŞMELER VE AŞI HABERLERİ ALTIN TALEBİNİ DÜŞÜRÜYOR
Koronavirüs konusunda olumlu tedavi ve aşı gelişmelerinin ise altın talebini düşüreceği beklentisi uzmanlar tarafından sıkça dile getiriliyor. Uzmanlar altın fiyatlarında orta-uzun vadede yükseliş eğiliminin devam etmesinin muhtemel olduğunu ifade ederken, kısa vadede aşırı değerlenmiş altın fiyatlarının aşı konusunda olumlu bir haber akışıyla satış baskısına maruz kalabileceğini bildirdi.