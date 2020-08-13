SON DAKİKA HABER: Güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

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HABER: Güncel ve canlı ! Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz hafta ciddi bir yükseliş içerisinde bulunan altın, son birkaç gündür sert bir düşüş yaşıyor. Altının gram fiyatı 450 lira civarını görürken, uzmanlar bu düşüşün sürmesini bekliyor. Bu noktada vatandaşlar güncel ve canlı altın fiyatları araştırması yapmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Peki, Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları 13 Ağustos bugün ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları

Giriş Tarihi: 13.8.2020 07:59 Son Güncelleme: 13.8.2020 07:59 ABONE OL
Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

geçtiğimiz haftayı yükseliş içerisinde tamamlarken, yeni haftayla birlikte ciddi düşüşler yaşadı. Bu durum yatırımcısından meraklısına pek çok vatandaşın ilgisinin bu yöne kaymasına neden oldu. Altının gram fiyatı 450 lira civarını görürken, uzmanlar bu düşüşün sürmesini bekliyor. Bu alanda en çok ilgiyi gram, yarım, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları görüyor. Uzman yorumlarına göre altın düşer mi, yükselir mi sorusu yine vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 13 Ağustos 2020 bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve canlı altın fiyatı rakamları!

ALTIN FİYATLARI SON DURUM! GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altının gram fiyatı dünü sert düşüş ile kapatırken bu sabah saatlerindeki eğilimi ise merak konusu oluyor. İnişli çıkışlı giden grafik yatırımcısını da meraklandırıyor.

ALTIN DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ? İŞTE UZMAN YORUMLARI

Uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili kritik yorumlar da gelmeye devam ediyor. İşte haberinin tüm ayrıntıları;

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 454,72

SATIŞ: 454,81

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.470,20

SATIŞ: 1.512,50

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.925,52

SATIŞ: 2.984,80

CANLI VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.028,00

SATIŞ: 3.073,00

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.028,80

SATIŞ: 3.093,80

CANLI VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

22 AYAR ALTIN BİLEZİK

ALIŞ: 410,65

SATIŞ: 426,53

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

REŞAT ALTINI

ALIŞ: 3.125,07

SATIŞ: 3.248,25

CANLI VE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

UZMANLAR UYARMIŞTI

Analistler altın fiyatlarında yukarı yönlü sert hareketler sonrası fiyatların aşırı alım bölgesinde olduğunu ve bir satış dalgası gelebileceği konusunda uyarıda bulunmuştu. Özellikle Salı günü gelen sert hareket sonrası, analistler 2000 dolar kritik psikolojik direncin kırıldığını ifade ederek özellikle aşı haberlerinin takip edilmesi yorumunu yaptı.

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

RİSKLİ BELİRSİZLİK ORTAMI ALTINA YARIYOR

Dünyada Koronavirüs artan vaka sayıları sonrası ekonomide artan bol likidite politikaları artan ikinci dalga endişesiyle birleşince altın fiyatlarında yukarı yönlü sert hareket gözlendi. Riskten kaçan yatırımcı zaten yükseliş eğilimi gösteren altına talebi artırdı.

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Piyasalarda normalleşme hareketleriyle beraber koronavirüste tedavide olumlu gelişmeler ise altın fiyatlarında hareketi aşağı yönlü baskıya zorlama ihtimalini doğuruyor.

Altın fiyatları SON DAKİKA HABERİ: Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

TEDAVİDE OLUMLU GELİŞMELER VE AŞI HABERLERİ ALTIN TALEBİNİ DÜŞÜRÜYOR

Koronavirüs konusunda olumlu tedavi ve aşı gelişmelerinin ise altın talebini düşüreceği beklentisi uzmanlar tarafından sıkça dile getiriliyor. Uzmanlar altın fiyatlarında orta-uzun vadede yükseliş eğiliminin devam etmesinin muhtemel olduğunu ifade ederken, kısa vadede aşırı değerlenmiş altın fiyatlarının aşı konusunda olumlu bir haber akışıyla satış baskısına maruz kalabileceğini bildirdi.

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SON DAKİKA HABER: Güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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