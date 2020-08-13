SON DAKİKA HABER: Güncel ve canlı altın fiyatları! Gram, tam, yarım, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları geçtiğimiz haftayı yükseliş içerisinde tamamlarken, yeni haftayla birlikte ciddi düşüşler yaşadı. Bu durum yatırımcısından meraklısına pek çok vatandaşın ilgisinin bu yöne kaymasına neden oldu. Altının gram fiyatı 450 lira civarını görürken, uzmanlar bu düşüşün sürmesini bekliyor. Bu alanda en çok ilgiyi gram, yarım, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları görüyor. Uzman yorumlarına göre altın düşer mi, yükselir mi sorusu yine vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, 13 Ağustos 2020 bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte güncel ve canlı altın fiyatı rakamları!

ALTIN FİYATLARI SON DURUM! GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Altının gram fiyatı dünü sert düşüş ile kapatırken bu sabah saatlerindeki eğilimi ise merak konusu oluyor. İnişli çıkışlı giden grafik yatırımcısını da meraklandırıyor.

ALTIN DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ? İŞTE UZMAN YORUMLARI

Uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili kritik yorumlar da gelmeye devam ediyor. İşte son dakika haberinin tüm ayrıntıları;