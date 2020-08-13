Antalya’ya iki günde 40 bin Rus turist geldi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kente iki gün içinde yaklaşık 40 bin Rus turistin geldiğini bildirdi. Vali Yazıcı, Kovid-19 tedbirlerinin tüm Türkiye'de olduğu gibi kentte de üst düzeyde tutulduğunu söyledi. İnsanların sağlığı için her şeyin düşünüldüğünü aktaran Yazıcı, kentteki herkesin ve sektörlerin turizme çok bağlı olduğunu dile getirdi. Yazıcı, "Salı günü 22 bin Rus turist gelmişti. Bugün ise 17 bin 571 Rus misafirimizi konuk etmeye başladık. Yaklaşık ortalama 10 bin civarında seyreden gelen turist sayısı dün 34 bin 996 seviyesine çıktı. İnşallah yakın zamanda Almanlar da gelecek ve turizm sektörü daha fazla hareketlenecek" diye konuştu. Antalya'nın nüfusuna oranla en az vaka tespit edilen iller arasında yer aldığına dikkati çeken Yazıcı, "Şehri tehdit edecek düzeyde bir vaka durumu söz konusu değil" dedi.