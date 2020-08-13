ASELSAN yedi basamak yükseldi

TÜRKiYE'NİN en büyük savunma sanayi şirketlerinden ASELSAN, geçen yıl 13 milyar lirayı aşan cirosuyla, ekonomi dergisi Capital'in ülkenin en büyük özel sektör şirketlerini araştırdığı Capital 500 listesinde 35'inci sıraya yükseldi. Şirketten yapılan açıklamada, Capital 500 listesinin en çok kâr eden şirketleri arasında ASELSAN'ın 4'üncü sırada olduğu ve 10 milyar lira eşiğini en hızlı geçen şirketler listesinde 1'inci sırada yer aldığı ifade edildi. Şirket, İstanbul Sanayi Odası tarafından hazırlanan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde de 4 basamak çıkarak 11'inciliğe yükselmişti.