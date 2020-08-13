Dünyada ilk akreditasyon İstanbul’a

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından 24 Temmuz 2020 tarihinde başlatılan Havalimanı Sağlık Akreditasyonu programı kapsamında verilen sertifikayı alan 'dünyadaki ilk' havalimanı oldu. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Havalimanı Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Yolcularımıza, yeni normal dönemde hijyeni üst seviyede tutan ve güvenli bir seyahat sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk olarak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz tarafından verilen Havalimanı Pandemi Sertifikası'nı aldık. Hemen ardından, AB Havacılık Emniyeti Ajansı (EASA) tarafından yayınlanan 'Kovid-19 Havacılık Sağlık Emniyeti Protokolü'nü imzaladık. Bu protokol ile aldığımız önlemler, havacılığın en önemli kurumları tarafından da tescillenmiş oldu" diye konuştu.