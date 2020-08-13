Nakdi ücret desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin maaş desteği) ödemeleri ne zaman bitiyor?

Koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşlara verilen nakdi ücret desteği (ücretsiz izin maaş desteği) tarihlerinin bir süre daha uzatılmasıyla beraber vatandaşlar ödemelerinin ne zaman hesaplarına yatacağını merak ediyor. Eylül ayında sona erecek olan destek ödemelerine ilişkin gelişmeler ise yakından takip ediliyor. Peki, ücretsiz izin maaş desteği ne zaman yatacak? Nakdi ücret desteği ne zaman bitecek, ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar…

NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN BİTECEK, NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin parası ödemelerinin 17 Eylül tarihine kadar uzatıldığını açıklamıştı. Bu kapsamda sona erecek maddi destek ödemelerinin yapılacağı tarihler de merak ediliyor…