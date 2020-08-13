SON DAKİKA | Altın fiyatları düşer mi artar mı? 13 Ağustos 2020 bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Günün her saatinde araştırılan konular arasında altın fiyatları son dakika gelişmeleri oluyor. Bugün 22 ayar bilezik alış fiyatı 414,36 TL üzerinden işlem görürken 18 ayar altın ise 334,69 TL üzerinden alış fiyatına sahip. Özellikle inişli çıkışlı grafiği nedeniyle canlı rakamlar ve uzman yorumları da bu bağlamda merak edilir hale geldi. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 13 Ağustos bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Haberimizin içerisinden altın fiyatları son dakika gelişmelerine ulaşabilir, canlı rakamlar ile uzman yorumlarına ulaşabilirsiniz.
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.063,30
SATIŞ: 3.121,50
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.045,00
SATIŞ: 3.091,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.936,23
SATIŞ: 2.995,72
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.486,20
SATIŞ: 1.525,30
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 745,20
SATIŞ: 762,50
GRAM ALTIN
ALIŞ: 457,86
SATIŞ: 458,00
Ons altın 2075 dolar seviyesinde, gram altın ise ons tarafından gelen destekle 488 lira ile tarihi zirvelerini geçtiğimiz hafta görmüştü. Tarihi zirvelerin ardından altın fiyatlarında sert dalgalanmalar görüldü. Sadece bir kaç günde ons altın 212 dolar birden düşerek 1863 doları, gram altın ise 55 lira düşerek 433 lirayı gördü.
Aşağı yönlü sert hareketlerin ardından, tepki alımları görüldü. Altın yatırımcısının kafasını düşüş devam edecek mi yoksa tepki alımları güçlenecek mi sorusunun kurcalamasıyla son dakika gelişmeleri merak edinmeye başlandı. Uzmanlar ise altın yatırımcı için kritik değerlendirmelerde bulundu.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatları konusunda altın yatırımcılarının en çok merak ettiği "Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi" sorusunu yanıtladı.
Altın fiyatlarının özellikle Rusya'dan gelen koronavirüs aşı haberiyle sert gerilediğini ifade eden Memiş, "Zaten koronavirüs salgın haberleriyle altın tarafında sert yükselişler görmüştük ve koronavirüs aşı haberiyle de sert bir şekilde gerilediğini gördük" açıklamasını yaptı.
"DSÖ ONAYLARSA ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDER"
Uzman isim altın fiyatları konusunda düşüşün devam etme olasılığını Dünya Sağlık Örgütü'nden gelecek açıklamaya bağladı. Altın uzmanı Memiş, "Yatırımcılar şuna dikkat ederek karar vermesi gerekiyor. Eğer koronavirüs aşı konusu onaylanırsa Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından evet düşüşlerin devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.
"YATIRIMCILAR ALTIN İÇİN DAHA RİSKLİ BİR ZAMAN DİLİMİNDE OLDUĞUMUZU ANLAMALI"
Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, A Para'da piyasaların gündemini değerlendirirken altın fiyatları hakkında açıklamalar yaptı. Erbaş, altında dikkat edilmesi gereken noktaları açıklayarak, "Altın yatırımcıları bir noktada zarar durur noktası belirlemeli. Yatırımcılar altın için biraz daha riskli bir zaman diliminde olduğumuzu anlaması gerekiyor" dedi.