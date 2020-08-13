Son dakika: Bankacılık işlemlerinde akılalmaz dolandırıcılık! En çok araç satışında yaşanıyor...

Son dakika haberi: Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye'de bin bir türlü dolandırıcılık şekli olduğunu, son zamanlarda bunun çeşitli bankacılık işlemleriyle yapıldığını belirtti. Dolandırıcılara karşı esnafın ve satış yapanların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şu değerlendirmede bulundu: