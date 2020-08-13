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: işlemlerinde akılalmaz dolandırıcılık! En çok araç satışında yaşanıyor...

haberi: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, işlemlerindeki dolandırıcılık olaylarına ilişkin, "EFT veya havale işlemlerinde paranın hesaba geçtiğini görmeden satış işlemi yapılmamalı." uyarısında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 10:49 ABONE OL
Son dakika: Bankacılık işlemlerinde akılalmaz dolandırıcılık! En çok araç satışında yaşanıyor...

haberi: Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, Türkiye'de bin bir türlü dolandırıcılık şekli olduğunu, son zamanlarda bunun çeşitli işlemleriyle yapıldığını belirtti. Dolandırıcılara karşı esnafın ve satış yapanların dikkatli olması gerektiğini vurgulayan Palandöken, şu değerlendirmede bulundu:

Son dakika: Bankacılık işlemlerinde akılalmaz dolandırıcılık! En çok araç satışında yaşanıyor...

EFT DOLANDIRICILIĞINA KARŞI OLDUKÇA DİKKATLİ OLUNMALI

"EFT-havale işlemleriyle dolandırıcılık yaygınlaşmış durumda. Çeşitli yerlerde esnafımızın karşılaştığı ve araç satışlarında da sıklıkla yaşanan EFT dolandırıcılığına karşı oldukça dikkatli olunmalı. Satıştan sonra işlemi iptal ederek mağduriyet yaratan bu dolandırıcılara prim verilmemeli."

Son dakika: Bankacılık işlemlerinde akılalmaz dolandırıcılık! En çok araç satışında yaşanıyor...

Palandöken, emniyet ekiplerinin bu konuda başarılı operasyonlar yürüttüğüne dikkati çekerek, "EFT veya havale işlemlerinde paranın hesaba geçtiğini görmeden satış işlemi yapılmamalı." ifadesini kullandı.

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Son dakika: Bankacılık işlemlerinde akılalmaz dolandırıcılık! En çok araç satışında yaşanıyor...
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