Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi: 13 Ağustos 2020 bugün Dolar ne kadar, kaç TL? Canlı- güncel Euro ve Dolar fiyatları ne kadar oldu?

haberi: 13 Ağustos 2020 bugün , kaç TL? Canlı- güncel ne kadar oldu?

Hem yurt içi hem yurt dışı piyasalarında gelişmeleri yakından takip ediliyor. Corona virüs pandemisi sebebiyle döviz kuruna yatırım yapan vatandaşlar canlı ve güncel rakamları merak ediyor. Son dönemde ani iniş ve çıkışlarıyla gündemde olan bugünde aynı seyirde devam ediyor. Ellerinde dolar ve Euro bulunduranlar döviz kurlarındaki takibi ve uzman yorumlarını dikkate alıyor. Peki, bugün Euro ve oldu? İşte 13 Ağustos Euro ve dolar fiyatlarında canlı rakamlar ile son durum…

Giriş Tarihi: 13.8.2020 08:28 ABONE OL
Son dakika haberi: 13 Ağustos 2020 bugün Dolar ne kadar, kaç TL? Canlı- güncel Euro ve Dolar fiyatları ne kadar oldu?

Piyasaların nabzını etkileyen Euro ve dolar fiyatları son dakika gelişmeleri gündemde en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. Hafta başından itibaren ani iniş ve çıkışlar gösteren döviz kuru canlı rakamları ve uzman yorumları merak ediliyor. Yatırımını bu yönde yapan vatandaşlar ellerindeki dövizi bozdurmak veya satın almak için dolar fiyatlarındaki son duruma göre hareket ediyor. Peki, 12 Ağustos 2020 bugün Euro ve dolar ne kadar oldu? İşte dolar döviz kuru (Euro ve dolar fiyatları) son dakika gelişmeleri…

EURO VE DOLAR FİYATLARI NE KADAR OLDU? 12 AĞUSTOS EURO VE DOLAR FİYATLARI SON DURUM

Ekonominin yapı taşlarından biri olan Euro ve dolar fiyatlarında son dakika haberleri dikkat çekmeye devam ediyor. Sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar '' Euro ve dolar ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt arıyor.

İşte, 12 Ağustos canlı rakamlar ile Euro ve dolar fiyatları…

DOLAR ALIŞ VE SATIŞ FİYATLARI

DOLAR FİYATLARI

ALIŞ: 7,3209

SATIŞ: 7,3255

CANLI DÖVİZ KURU FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

EURO FİYATLARI

ALIŞ: 8,6500

SATIŞ: 8,6759

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: 13 Ağustos 2020 bugün Dolar ne kadar, kaç TL? Canlı- güncel Euro ve Dolar fiyatları ne kadar oldu?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA