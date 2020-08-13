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: 'de yayımlandı! Fahiş fiyat artışının önüne geçilecek...

E-ticarette fahiş fiyat artışının önüne geçilmesi için yeni düzenleme yapıldı. Gelen haberine göre; Güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcılar, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da fahiş fiyatın önüne geçilmesi amacıyla yapılan düzenlemeye uygun süreçler tasarlayacak. Karar 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

AA
Giriş Tarihi: 13.8.2020 10:02 Son Güncelleme: 13.8.2020 10:09 ABONE OL
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Fahiş fiyat artışının önüne geçilecek...

haberi: Ticaret Bakanlığının Elektronik Ticarette Güven Damgası Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Değişiklikle, güven damgası almak isteyen hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcılarının asgari olarak uyması gereken standartlar düzenlendi.

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Fahiş fiyat artışının önüne geçilecek...

Buna göre, söz konusu hizmet sağlayıcılar, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a yeni eklenen "Fahiş fiyat artışı, stokçuluk ve Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu"na ilişkin madde ve bu maddeye dayanılarak hazırlanan ikincil düzenlemeler ile ortamında satışı yasak olan ya da şarta bağlanan ürünlere ilişkin düzenleme ve idari kararlara uygun süreçler tasarlayacak.

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Fahiş fiyat artışının önüne geçilecek...

Kanundaki söz konusu madde, bir mal veya hizmetin satış fiyatında fahiş artış yapılmasını ve tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunulmasını yasaklıyor.

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Fahiş fiyat artışının önüne geçilecek...

Tebliğle, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne uyum amaçlı bazı düzenlemeler de yapıldı.

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Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Fahiş fiyat artışının önüne geçilecek...
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