Tam bağımsızlık için ekonomik dönüşüm

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin her anlamda milli bağımsızlık mücadelesi verdiğini vurgulayarak, "Kur artışından Türkiye eskiye göre daha az etkileniyor. Finansal güvenlik noktasında Türkiye dalgalanmaları yönetebiliyor. Piyasa normalleşmeye doğru gidiyor" dedi. "Bahane değil çözüm üretiyoruz" diyen Bakan Albayrak, Türkiye'nin pandemi sürecinden daha az etkileneceğini söyledi. Döviz kurunun iki yıl önce de bu seviyelerde olduğunu belirten Bakan Albayrak, "Önemli olan kurun seviyesi değil, rekabetçi olup olmadığı. Şimdi Türk Lirası daha rekabetçi" diye konuştu. Bakan Albayrak, CNN Türk canlı yayınında Türkiye ve dünya ekonomisindeki son gelişmeleri değerlendirerek şu mesajları verdi:Aylardır küresel iklimde muazzam bir fırtına kopmuş durumda. Türkiye ikinci çeyrek performansıyla daralma yaşayan ülkeler içinde en az etkilenen ülkelerden birisi olacak. Krizlerden çok kriz lobileriyle uğraşıyoruz. Biz normalleşme sürecinde girdiğimizde en çabuk toparlanan ülke olacağız. 'Battık bittik' lobisi yine aynısını söylüyor. Milli bağımsızlık mücadelesi veriyoruz. Türkiye eski modelden çıkıyor. Rekabetçi kur, düşük faizle, ithalata değil üretim ve ihracata dayalı dönüşümle ciddi bir paradigma değişikliği var. Bu Türkiye'yi başka bir yere, iddialı siyasi pozisyona taşıyacak.Biz bir hayal dünyasında yaşamıyoruz. Toplumumuz Gezi'den beri söylenenle hakikat arasındaki farkı görüyor ve liderinin arkasında. 2008 krizinde -14.4 küçüldü yılın tamamında eksi 8 küçüldü Türkiye, bugün tüm bunlara rağmen biz yılı da en kötü çeyreğimizi de 2008-2009 krizinden daha iyi kapatacağız.Türkiye ekonomideki dalgalanmaları yönetebiliyor. Son 1 aylık süreçte kur 7'lere çıktı. Kurun seviyesi değil, rekabetçi olup olmaması önemlidir. Dolarla mı maaş alıyorsunuz? Türkiye 80'li yıllardan itibaren kur algısı ile ölçme algısına girmiş. Bunun eski dönemlere kıyasla daha az etkilendiği bir döneme girdik. Kurdaki hareketlilik 30 kuruş çıktı 20 kuruş indi. İki yıl önce de bu seviyelerdeydi. Dolar aya çıkacak diyorlardı.'Battık bittik' lobisi Gezi döneminde ne diyordu? IMF'ye teslim edin diyorlar. Bu algı operasyonu toplumda etkili değil. Sosyal medyayla yatıp kalkan var. Sayısı az sesi yüksek bir kesim üzerinden lobi.'Türkiye yüzde 5 küçülecek' iddiasında bulunanlar yine yanılacaklar. Tahminimiz eksi 2 ile 1 arasında. Dünya ortalamasından çok daha iyi, tüm veriler güçlü şekilde başladığını gösteriyor. Normalleşme sürecinde atılan her adım daha pozitif yansıyor.Temmuz ihracatı ve tüm süreçler ekonomideki toparlanma süreçlerinin başladığını gösteriyor. Haziran, Temmuz ve Ağustos rakamlarında toparlanmanın güçlü bir şekilde gösteriyor. Altyapısı da sürece hızlı adapte olma konusunda Türkiye çok başarılıydı."Para bas" diyenler oldu, bu en büyük tuzaktır. Son 2 ayda 250 bine yakın konut satıldı. ABD'de 45 milyon işsiz sayısı ortaya çıktı. Türkiye'nin bundan etkilenmemesi elbette mümkün değil ama en aza indirmek ile uğraşacağız.Son 3,4 ayda oluşan fiyatlama davranışlarındaki bozulma, beklentinin üzerinde bir enflasyon olarak yansımıştı. Daha ılımlı, olumlu düşünüyorum. Bu yıl hedefimiz 8.5'tu. Ağustos itibariyle piyasa dengeleniyor. İhtiyaç oldukça dokunuş yapıyoruz.Doğu Akdeniz Türkiye'nin milli egemenlik konusudur. Bizim bir seviyemiz var ve taviz vermeyeceğiz. Her gelene "eyvallah" demek yok. Hep birlikte kenetlenerek aynı şekilde bakıyoruz. Birileri Doğu Akdeniz'i şirketlere paylaştırırken oturup susacağız öyle mi?Lider ölümüne mücadele veriyorsa, taşın altına elimizi değil, bedenimizi koyacağız. Bir mücadele veriyoruz ama bunun bir olacak. Bağımsızlığın bedeli var.Proje kapsamında 650 bin kayıt yapıldı, 300 bin CV doldurulmuş durumda. Yaş ortalaması 20-21. Bu eğitimleri aldıkları internet bedava. Gençler ümitsiz olmayın, ümidiniz var.Bu ülkenin bağımsızlığı her şeyin üzerinde. Türkiye'de birkaç tane partinin konuşmasını hep aynı ekip yazıyor, hep aynı konsept. Türkiye her anlamda çok kuvvetli bir şekilde masaya yumruğunu koyuyor. Türkiye artık başka bir Türkiye.Sıcak para ihtiyacımız yok. Sermayeyi ikiye ayırmamız lazım. Sıcak para dediğimiz kısa vadeli, iki reel, rasyonel yatırımcı, Türkiye'ye inanıyor. Biz artık ikinciyi önceliyoruz. İkinci dediğimiz yatırımcıyı çekmeye talip olduğu güçlü olduğu döneme gidiyor. Kur ve faizde daha az bağımlı olduğu bir iklimde Türkiye ekonomisinin güçlü olduğu bir döneme girildi.Dünya yanıyor, Türkiye en az etkilenen resimde. Türk Lirası artık rekabetçi. Şimdi ne kadar az bağımlı daha güçlü adımlarla bu noktaya gidecek. Türkiye'nin cebi bol. Bütçesiyle vatandaşlarına desteğini veriyor. Bu süreçte 400 milyar likitide finansman sağlandı. Satılan konutların alt ve orta gelir grubuna krediler verildi. 250 bin kişi ev sahibi oldu. Kredi miktarının ortalamasına bakılınca 600-700 bin liralık eve 200 bin lira kullanmış. 400 bin lira yastık altından gelmiş. İthal arabalara sonsuz kredi yok artık.Bilinçli, sistematik operasyon yapıyorlar. Berat Albayrak olsun olmasınbu ülke paradigma değişikliğini başlattı. Maçı kaybettiniz kusura bakmayın. Berat Albayrak gider daha güçlüsü gelir. Beni yıpratmaya çalışmalarının kıymeti harbiyesi kalmamış. Bir mücadele veriyoruz bunun bir bedeli olacak. Türkiye çok önemli bir psikolojik eşiği aştı. Ne olursa olsun değişmeyen Türkiye duruşu. Dün başaramadılar bugün de başaramayacaklar.Kısa çalışma ödeneğine başvuran firmalar yavaş yavaş normalleşme desteğine dönüyor. Çok güzel ve güçlü istihdam paketi hazırladık. Meclis'in yoğunluklarından dolayı yazın geçemedi. Ekim'de gelecek inşallah. Meclis'ten geçerse daha pozitif adımlar atılacak.