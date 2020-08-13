Ziraat Bankası 1 trilyona koşuyor

Gerek pandemi krizinde gerekse de 1 Haziran'da başlayan normalleşme sürecinde diğer kamu bankalarıyla birlikte ülkenin en önemli destekçisi olan Ziraat Bankası'nın, 2019 sonunda 649.7 milyar lira olan konsolide olmayan aktif büyüklüğü, bu yılın 6 aylık döneminde yüzde 22.5 artış ile 796.6 milyar liraya ulaştı.Ziraat Bankası'nın, 2019 sonunda 447 milyar 982 milyon TL olan kredi hacmi, bu yılın ilk yarısında yüzde 24.5 büyüme ile 557.9 milyar liraya ulaştı. Gayrinakdi kredilerle birlikte toplamda sağlanan finansman desteği 700 milyar TL'ye yaklaştı. TL kredilerindeki artış ise yüzde 31 oranında gerçekleşti. Bankanın kredi hacmi mart sonunda 480.8 milyar lira seviyesinde bulunuyordu. Pandeminin etkili olduğu ikinci çeyrekte 77.1 milyar TL kredi kullandıran bankanın 6 aylık net kârı da yüzde 60 artarak 4.5 milyar TL olarak gerçekleşti.Tarım kredilerinin bakiyesi 2020 yılı ikinci çeyrek sonu itibarıyla 72.4 milyar TL'ye, kredili müşteri sayısı yaklaşık 689 bin kişiye ulaştı. Bankanın 2020 ikinci çeyrek dönemi sonu itibarıyla kredi kartı adedi 7.8 milyon, kredi kartı adet pazar payı yüzde 10.8 ve aylık ciro pazar payı yüzde 7.6 oldu. Türkiye'de 400'e yakın ilçe ve beldede tek banka olarak hizmet veren ve ülkenin en yaygın bankacılık hizmet ağına sahip olan Ziraat Bankası, yurtdışında 18 ülkede bölgesel bir güç ve önemli bir küresel aktör olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Yılın ilk yarısında emekli maaşlarını bankadan alan müşterilere 2.6 milyar TL promosyon ödemesi gerçekleştirildi.