22 ayar bilezik altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para oldu? 14 Ağustos 22 ayar bilezik anlık ve canlı alış satış fiyatı

Son dakika haberleri... Canlı ve güncel altın fiyatları, piyasaların son işlem gününde de değişken bir grafik içerisinde seyrediyor. Gram altının fiyatı, bugün 460 TL bandında ilerliyor. Covid-19 salgını nedeni ile altın fiyatları son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. Özellikle, son iki aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı, geçtiğimiz haftalarda rekor tazelemişti.
Durum böyle olunca da, '22 ayar bilezik fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde 22 ayar bilezik alış satış fiyatlarının Ağustos sonuna doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.
Haberimizden, 14 Ağustos 2020 Cuma gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından anlık 22 ayar bilezik alış satış detayı ile takip işleminizi yapabilirsiniz.
22 AYAR BİLEZİK
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Altın fiyatlarının özellikle Rusya'dan gelen koronavirüs aşı haberiyle sert gerilediğini ifade eden Memiş, "Zaten koronavirüs salgın haberleriyle altın tarafında sert yükselişler görmüştük ve koronavirüs aşı haberiyle de sert bir şekilde gerilediğini gördük" açıklamasını yaptı.
"DSÖ ONAYLARSA ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDER"
Uzman isim altın fiyatları konusunda düşüşün devam etme olasılığını Dünya Sağlık Örgütü'nden gelecek açıklamaya bağladı. Altın uzmanı Memiş, "Yatırımcılar şuna dikkat ederek karar vermesi gerekiyor. Eğer koronavirüs aşı konusu onaylanırsa Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından evet düşüşlerin devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.
"BÜYÜK BİR İHTİMALLE RUSYA'DAN OLUMLU AÇIKLAMALAR GELMEYE DEVAM EDİYOR"
Vatandaşların panik olmaması gerektiğini vurgulayan Memiş, "Büyük bir ihtimalle Rusya'dan olumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor. Eğer Dünya Sağlık Örgötü'nden olumlu bir açıklama yaşanırsa küresel finans sisteminde tekrar iyimserlik görebiliriz. Bu da altın fiyatları konusunda normalleşme olacağı anlamına geliyor" dedi.
PEKİ KORONAVİRÜS AŞISI İÇİN PİYASA BEKLENTİLERİ NELER?
Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya A Para'da yayına katılarak piyasaların gündemindeki aşı çalışmaları konusunda değerlendirmelerde bulunarak "Aşı iyimserliği ile beraber gelen fiyatlamalar devam edecek mi" sorusunu yanıtladı.
"YIL SONUNDAN ÖNCE AŞININ AKTİF HALE GELMESİ BEKLENİYORDU"
Dünyada daha önceki virüslerde 4 yıldan önce aşının bulunamadığını ancak dünya çapında genele yayılan bir aşı arama hamlesiyle bir yıldan kısa sürede aşıyı bulmaya doğru gidildiğini ifade eden Kaya, "Zaten yıl sonundan önce ABD'li şirketlerin aşıyı aktif hale getirmesi bekleniyordu" dedi.
DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AŞIYI İNCELEMEYE ALDIKLARINI SÖYLEDİ
Kaya, ABD Başkanı Trump'ın seçimden önce (3 Kasım) aşı bulunmuş olarak ilan edebiliriz sözlerine değinerek, "Diğer ülkeler Çin olsun Rusya olsun kendine pay çıkarmak için hızlandırmış olabilirler. Putin'de kendi ülkesinin itibar gösteri olarak yapıyor söylemleri var. Ama Putin'in açıklamalarından sonra Dünya Sağlık Örgütü Rusya ile yakın ilişkide olduklarını ve aşıyı incelemeye aldıklarını söyledi. Görünen o ki 38 kişi üzerinde test edilen bir aşı" açıklamasını yaptı.
"2-3 AY İÇERİSİNDE BİRÇOK ÜLKEDEN AŞININ BULUNDUĞUNA DAİR AÇIKLAMALAR GELECEKTİR"
Uzman isim, Moderna ve Pzifer gibi ilaç firmaları dünyada farklı ırklarda aşının nasıl tepki verdiğini test ettiğini bildirerek, "Rusya'nın aşısının şuanda o kadar geniş bir spektrumu olduğu gözükmüyor. Dolayısıyla net olarak dünyaya çare olacak değildir ama bu sürecin bir parçasıdır. Yarın öbür gün başka bir ülkeden de aşı açıklaması gelebilir. Trend o yönde gidiyor. Önümüzdeki 2-3 ay içerisinde birçok ülkeden aşının bulunduğuna dair açıklamalar gelecektir diye düşünebiliriz" dedi.