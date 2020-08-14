Dolar ve Euro fiyatları bugün 14 Ağustos ne kadar, kaç TL? Güncel ve canlı Dolar Euro fiyatları

Dolar fiyatlarında yaşanan hareketlilik ekonomi alanında en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Yatırımını bu yönde gerçekleştiren veya gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, dolar fiyatları hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Dolar ve Euro bugün ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

DOLAR FİYATLARI SON DAKİKA – DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR?

Corona virüs kaynaklı olarak dolardaki hareketlilik sürerken '' Euro ve dolar fiyatları ne kadar oldu?'' sorusuna yanıt aranıyor.

İşte, 14 Ağustos Euro ve dolar fiyatlarında canlı ve güncel rakamlar…

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

DOLAR ALIŞ: 7,3658

DOLAR SATIŞ: 7,3673

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EURO ALIŞ: 8,6983

EURO SATIŞ: 8,7048