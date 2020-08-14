İnternet alışverişi yapanlar dikkat! Ucuz ürün tuzağı: Mağdur edip ortadan kayboldular

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alışverişi yapanlar dikkat! Ucuz ürün tuzağı: Mağdur edip ortadan kayboldular

üzerinden yapanlar dikkat... Elektronik ürünleri piyasanın altında fiyatla satışa çıkaran internet sitesi üzerinden alışveriş yapan yüzlere kişi mağdur oldu. Vatandaşlardan havale üzerinden para toplayan sahtekarlar ortadan kaybolurken, ettikleri ürünlerin ellerine geçmemesi üzerine site yetkilileri ile iletişime geçmek isteyen vatandaşlar ise; açılmayan telefon, dönüş yapılmayan mail ve son olarak söz konusu sitenin de erişime kapanması ile dolandırıldıklarını anlayarak savcılığa başvurmaya hazırlanıyor.

Giriş Tarihi: 14.8.2020 15:48 Son Güncelleme: 14.8.2020 16:04 ABONE OL
İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Ucuz ürün tuzağı: Mağdur edip ortadan kayboldular

Online kanallar üzerinden yaşanan sahtekarlıklara bir yenisi daha eklendi. Express Teknoloji isimli firmaya ait e-ticaret sitesi üzerinden yapan çok sayıda kişi mağdur oldu.

Perakende ve toptan olarak çok sayıda elektronik ürünü expressteknoloji.com isimli sitesi üzerinden satışa çıkaran firma, gelen talepleri üzerinden topladığı paralar ile ortadan kayboldu.

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Ucuz ürün tuzağı: Mağdur edip ortadan kayboldular

YÜZLERCE KİŞİ MAĞDUR OLDU

Yeni Şafak'tan Kenan Biter'in haberine göre site üzerinden ödeme seçeneği olarak havale dışında her hangi bir seçenek sunmayarak amacını baştan belli eden firmadan bin ile 5 bin TL arasında yapan ve haftalardır verdikleri siparişin ellerine ulaşmasını bekleyen yüzlerce kişi ise mağdur oldu.

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Ucuz ürün tuzağı: Mağdur edip ortadan kayboldular

GÜVEN VERMEK İÇİN ETBİS'İ KULLANDILAR

Televizyondan buzdolabına çok sayıda ürünü expressteknoloji.com isimli sitesi üzerinden düşük fiyatla satışa çıkaran firmanın yetkilileri, durumdan şüphelenenlere ise güven vermek için Ticaret Bakanlığı'nın Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi'ne (ETBİS) kayıtlı olduklarına dair link attıkları belirtildi.

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Ucuz ürün tuzağı: Mağdur edip ortadan kayboldular

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Şikayet platformlarında bir araya gelen mağdurlar konuyu tüketicilerin şikayetlerinin daha hızlı çözülebilmesi için bakanlık tarafından hayata geçirilen Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) iletirken savcılığı da suç duyurusunda bulunmaya hazırlanıyor.

İnternetten alışveriş yapanlar dikkat! Ucuz ürün tuzağı: Mağdur edip ortadan kayboldular

KARGO OYALAMASI

Öte yandan dolandırıcı ya da dolandırıcıların expressteknoloji.com üzerinden veren vatandaşlara da aynı yöntemi uyguladığı ortaya çıktı.

Para ödemelerinde havale dışında ödeme seçeneği sunmayan sahtekarlar, teslimatın ne zaman yapılacağına yönelik kendilerine yapılan dönüşlerde ise ortalama 4-5 günlük kargo oyalaması yaptığı sonrasında ise iletişimi tamamen keserek ortadan kayboldukları öğrenildi.

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İnternet alışverişi yapanlar dikkat! Ucuz ürün tuzağı: Mağdur edip ortadan kayboldular
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