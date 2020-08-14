İnternet alışverişi yapanlar dikkat! Ucuz ürün tuzağı: Mağdur edip ortadan kayboldular

YÜZLERCE KİŞİ MAĞDUR OLDU

Yeni Şafak'tan Kenan Biter'in haberine göre site üzerinden ödeme seçeneği olarak havale dışında her hangi bir seçenek sunmayarak amacını baştan belli eden firmadan bin ile 5 bin TL arasında alışveriş yapan ve haftalardır verdikleri siparişin ellerine ulaşmasını bekleyen yüzlerce kişi ise mağdur oldu.