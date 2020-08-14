Rize sahiline 5 yıldızlı tesis

Cengiz Holding tarafından 2017'de yapımına başlanan Rize'deki 5 yıldızlı Ricosta Hotel, cumartesi günü düzenlenecek törenle faaliyete geçecek. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı bekleniyor. Cengiz Holding tarafından yapılan açıklamada, 300 yatak kapasitesine sahip otelin turizm açısından bölgede önemli bir eksikliği kapatmasının beklendiği, tesisin yaklaşık 100 kişiye istihdam sağlayacağı kaydedildi. 160 milyon lira yatırım ile kurulan otelin özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi'nde turizm sektöründe stratejik bir öneme sahip olması öngörülüyor. Trabzon Havalimanı'na 60, Rize-Artvin Havalimanı'na 32 kilometre uzaklıktaki otel, yayla turizminde ilk durak noktası olarak da yerli turizme katkı sunacak. 138 oda ve 300 yatak kapasitesine sahip Ricosta Otel, denize sıfır konumuyla dikkat çekiyor.Ricosta Hotel Genel Müdürü Necdet Vural, otelin Rize merkezde bulunduğunu anımsatarak, "Trabzon Havaalanı'na 60, Ayder Yaylası'na 90 ve Uzungöl'e 63 kilometre uzaklıktayız. Hem yayla turizminde ilk adım olacağız hem de iş dünyası tarafından da tercih edileceğiz. Sadece Rize için değil bölgesel olarak da tercih edilen bir tesis olacağız" dedi.