SON DAKİKA HABER: Vakıfbank, Halkbank, Garanti Bankası güncel kredi faiz oranları ne kadar? İhtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları

Bankaların kredi faiz oranları vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Bu noktada kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlar bankaların güncel kredi faiz oranlarına ilgi gösteriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, "Temmuz ayında kredili konut satışı, 141 bin 434 işlemle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttı." açıklamasında bulunurken, Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3, bu yılın temmuz ayı ile geçen yılın temmuz ayı kıyaslandığında ise 387,5 büyüdü. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, Yapıkredi, İş Bankası, Akbank ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları...