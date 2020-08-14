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: alacaklar dikkat, merakla beklenen liste belli oldu! İşte en çok satılan ...

haberi: almak isteyenlerin merakla beklediği liste belli oldu. İkinci el otomobilde en çok satılan markalar açıkladı. İkinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, temmuz ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında 238 bin 614 adet satış gerçekleşti. Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 66, geçen aya göre ise 31'lik bir artış gözlendi. Peki hangi otomobil markası ne kadar sattı. İşte son dakika haberinin detayları...

AA
Giriş Tarihi: 14.8.2020 11:38 Son Güncelleme: 14.8.2020 11:43 ABONE OL
Son dakika: Otomobil alacaklar dikkat, merakla beklenen liste belli oldu! İşte en çok satılan ikinci el araçlar...

haberi: İkinci el online pazarda, bu yılın temmuz ayında en çok tercih edilen otomotiv markaları belli oldu. Araç pazarında 238 bin 614 adet satış gerçekleşti. Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 66, geçen aya göre ise 31'lik bir artış gözlendi. Temmuz ayında toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 84, hafif ticari araçların payı da yüzde 16 olarak belirlendi.

İŞTE EN ÇOK SATAN İKİNCİ EL ARAÇLAR

Son dakika: Otomobil alacaklar dikkat, merakla beklenen liste belli oldu! İşte en çok satılan ikinci el araçlar...

1 - Bu yılın temmuz ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında, en çok tercih edilen otomotiv markası 37 bin 359 adet satışla VW oldu.

Son dakika: Otomobil alacaklar dikkat, merakla beklenen liste belli oldu! İşte en çok satılan ikinci el araçlar...

2 - 31 bin 372 adet satış

Son dakika: Otomobil alacaklar dikkat, merakla beklenen liste belli oldu! İşte en çok satılan ikinci el araçlar...

3- 23 bin 651 adet satış

Son dakika: Otomobil alacaklar dikkat, merakla beklenen liste belli oldu! İşte en çok satılan ikinci el araçlar...

4 - Fiat 21 bin 630 adet satış

Son dakika: Otomobil alacaklar dikkat, merakla beklenen liste belli oldu! İşte en çok satılan ikinci el araçlar...

5 - Opel 14 bin 744 adet satış

Son dakika: Otomobil alacaklar dikkat, merakla beklenen liste belli oldu! İşte en çok satılan ikinci el araçlar...

6 - Mercedes - Benz 12 bin 853 adet satış

Son dakika: Otomobil alacaklar dikkat, merakla beklenen liste belli oldu! İşte en çok satılan ikinci el araçlar...

7 - Hyundai - 12 bin 194 adet satış

Son dakika: Otomobil alacaklar dikkat, merakla beklenen liste belli oldu! İşte en çok satılan ikinci el araçlar...

8 - BMW - 11 bin 988 adet satış

Son dakika: Otomobil alacaklar dikkat, merakla beklenen liste belli oldu! İşte en çok satılan ikinci el araçlar...

9 - Peugeot 9 bin 889 adet satış

10 - Toyota 9 bin 217 adet satış

TİCARİDE EN ÇOK SATILANLAR

Hafif ticari araçlar kategorisinde ise 4 bin 927 adetle Fiat Fiorino ilk sırada yer aldı.

Bunu, 4 bin 748 adetle Fiat Doblo, 4 bin 414 adetle Transit/Tourneo Courier, 3 bin 877 adetle VW Cady, 3 bin 59 adetle Ford Transit/Tourneo Connect, 2 bin 864 adetle VW Transporter, 1.422 adetle Ford Transit, 1.331 adetle Kangoo, 1.242 adetle Peugeot Partner ve 1.081 adetle Citroen Berlingo takip etti.

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Son dakika: Otomobil alacaklar dikkat, merakla beklenen liste belli oldu! İşte en çok satılan ikinci el araçlar...
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