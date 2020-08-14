Son dakika: Otomobil alacaklar dikkat, merakla beklenen liste belli oldu! İşte en çok satılan ikinci el araçlar...

Son dakika haberi: İkinci el online pazarda, bu yılın temmuz ayında en çok tercih edilen otomotiv markaları belli oldu. Araç pazarında 238 bin 614 adet satış gerçekleşti. Satışlarda geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 66, geçen aya göre ise 31'lik bir artış gözlendi. Temmuz ayında toplam ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 84, hafif ticari araçların payı da yüzde 16 olarak belirlendi.

İŞTE EN ÇOK SATAN İKİNCİ EL ARAÇLAR