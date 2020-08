Tasarruf ve üretim odaklı çözümler

Pandemi döneminde kesintiye uğramadan online olarak devam eden Workup Programı, 6. dönem girişimlerini haziran ayında mezun etmişti. Workup'ta 7. Dönem, her biri farklı alanlarda 18 yeni girişim ile online olarak başlıyor. Programda tasarruf, üretimde kalite kontrol odaklı yapay zekâ çözümleri göze çarpıyor. Girişimler belli alanda uzmanlaşarak hem maliyet tasarrufu sağlıyor hem de kalite kontrolü yapıyor. Programın online ortama taşınmasıyla birlikte farklı illerden girişimlerin de programa dahil olması sağlandı. Programın bu döneminde İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir ve Bursa'dan da girişimler yer alacak.Workup Girişimcilik Programı'nda yer almak için yapılan başvurular arasından seçilen 37 girişim, Temmuz ayında düzenlenen 8 ayrı sunum etkinliğinde, Workup mentorları ve mezunlarından oluşan katılımcılara sunumlarını yaptı. Katılımcıların oylarıyla belirlenen 18 girişim, Workup'ın 5 Ağustos'ta başlayacak olan 7. dönemine kabul edildi. Ölçeklenebilir ve sürdürülebilir iş modeli bulunan, teknoloji odaklı, erken aşama girişimleri destekleyen Workup Girişimcilik Programı, İş Bankası'nın ana desteği ile Kolektif House bünyesinde 2017'den beri kesintisiz olarak devam ediyor.ARVIA: Web sitelerine ve mobil uygulamalara kolayca sesli/görüntülü görüşme özelliği eklemeyi sağlayan yazılım.BAKIYEM.COM: Müşterilerinden hızlı ve düşük maliyetlerle ödeme almak isteyen firmalara online ödeme çözümleri sunan girişim.BOBU: Çocuklar için kitap ve dergileri, kodlama gerektirmeden hızlı bir şekilde mobil uygulamaya çeviren yazılım.CHATTERBOX: Markaların, satış öncesi ve sonrası müşteriye ulaşma deneyimlerini iyileştiren kişiselleştirilmiş chatbot yazılımı.EMOTY.AI: Yapay zekâ destekli, duygu durum analizi yaparak iç görü üreten girişim.E-PLAYOUT: Kendini geliştirmek isteyen e-spor oyuncularını ve takımlarını, eğitim alabilecekleri profesyonel/tecrübeli e-spor oyuncuları ve koçları ile bir araya getiren platform.EVIMDEKIPSIKOLOG:Psikolojik danışmanlık almak isteyenlere, her yerde erişilebilir, kolay ve uygun maliyetli uzman desteği sağlayan dijital platform.HUMA BREATH: Vücudu ve zihni kontrol etmeye yardımcı olan nefes egzersizi uygulaması.INNERJOY: Günlük hayatta yaşanılan duygu ve durumlara özel konu başlıkları ile hazırlanmış, yapay zekâ destekli kişisel meditasyon uygulaması.INSPAKT: Form, sözleşme gibi basılı belgelerin dijitalleştirilerek güvenli bir şekilde saklanmasını sağlayan platform.NUTZEN TECH: Mobil olarak hava kirletici parametreleri anlık ölçme, kaydetme, gösterme, işleyip haritalandırma ve sınıflandırma becerilerine sahip çevreci insansız hava aracı üreten girişim.OREKA: Restoranların, pastanelerin, kafelerin ve marketlerin, zayi gıdalarını liste fiyatlarına göre yüzde 50 veya daha fazla indirim oranı ile tüketiciye ulaştırmasını sağlayan pazaryeri.PIRAHAS: Amazon üzerinden satış yapan işletmelere yönelik bütünleşik bir yönetim aracı.PLASTIC MOVE: Bayat ekmekten biyoplastik hammaddesi üreten girişim.POPUPSMART: Web siteleri için kolaylıkla popup kampanyaları oluşturulmasını sağlayan yazılım.TINC.IO: Her bilgisayarı güçlü bir oyun bilgisayarına ya da iş istasyonuna çevirebilen bulut bilişim çözümü.TRIWI: Kadınların meme sağlıklarını kontrol edip değişimleri takip edebilmelerini sağlayan, mobil uygulama ile entegre giyilebilir teknoloji girişimi.TUVIS AI: Tekstil sektörü odaklı kumaş hatası tanıma ve süreç optimizasyonu yapan görüntü işleme girişimi.