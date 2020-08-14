Türk Telekom’dan 12 yılın kâr rekoru: 1.6 milyar TL

Dünyayı kasıp kavuran Kovid-19 salgınına rağmen Türk Telekom 2020'nin ilk yarısını rekorlarla kapattı. Bu dönemde yüzde 19'luk artışla elde ettiği 13.3 milyar TL gelirle ilk altı aylık dönemler içerisindeki en yüksek büyüme performansını kaydeden şirket, 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk altı aylık gelir büyümesi performansını ortaya koymuş oldu. Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı (FAVÖK), son 12 yılın en yüksek ilk 6 aylık değeri olan 6.2 milyar TL'ye ulaşırken, ilk yarı yılda FAVÖK marjı ise 46.8 olarak gerçekleşti.Bu dönemde yatırım harcamaları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artarak 2.1 milyar TL'ye yükseldi. Türk Telekom'un Tahtakale'de bulunan tarihi santral binasında basın mensuplarına elde ettikleri sonuçlarla ilgili bilgi veren Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, ortaya koydukları operasyonel performans ve yabancı para riskinin azaltılmasıyla düşen finansal giderlerin net kâr hanesine 1.6 milyar TL olarak yansıdığını söyledi.Önal, tüm dünyanın kriz yönetimine geçtiği bir dönemi güçlü altyapıları, çevik yönetim, etkin karar alma mekanizmaları, 34 bin çalışanla yönettikleri uzaktan çalışma modeli ve yetkin saha ekipleri sayesinde, başarıyla atlattıklarını söyledi. CEO Önal, "Sabit genişbanttan mobile, TV'den dijital ürünlere kadar zengin ürün portföyümüz ile tüm Türkiye'nin talebini karşılayarak hayatı eve sığdırdık. Haziran ayı itibarıyla, Çinli firmalar ile gerçekleştirdiğimiz ticari işlemlerde Çin yuanı kullanarak, yerel para ile ticarette ilk adımı attık. Bu adım, gelir tablomuzun kur hareketlerine karşı hassasiyetinin ve üçüncü para birimlerine olan bağımlılığın azaltılması yönünde önem arz ediyor" diye konuştu.Yılın ilk yarısında 878 bin net abone kazanan Türk Telekom, toplam abone sayısını 48.7 milyona taşıdı. Sabit genişbant internet aboneleri, yılın ilk yarısında 857 bin net abone kazanımı ile halka arzdan bu yana en yüksek ilk yarı abone artışını kaydederek toplam 12.2 milyona yükseldi. Sabit genişbant ARPU ikinci çeyrekte, 2011'den bu yana en yüksek yıllık büyümeyle yüzde 14.4 arttı. Fiber abonesi bu dönemde yıllık yüzde 26 artışla 4.8 milyona ulaştı. Mobil abone sayısı 22,8 milyon olurken sabit seste, yeni 333 bin net abone ile 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek altı aylık net abone kazanımı kaydedildi. Ümit Önal, salgın nedeniyle ülke genelinde başlayacak olan uzaktan eğitim konusunda üzerlerine düşenin en iyisini yapmaya hazır olduklarını, yine bir sıkıntı yaşanmasını beklemediklerini söyledi.Ülkenin dört bir yanında 314 bin kilometreye ulaşan güçlü fiber ağlrıyla kesintisiz iletişimi sağlamaya odaklandıklarını söyleyen Önal, "Başlangıç hız seviyemizi 8 Mbps'den 12'ye çıkardık. Türkiye'nin her bölgesine yaptığımız yatırımların karşılığını aldığımız bir dönemden geçiyoruz. Bu durum, yatırım stratejimizin ne kadar isabetli olduğunu bir kez gösterdi" dedi.