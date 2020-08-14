Yaşam merkezlerinde hizmet 40 saate çıktı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, engelli vatandaşların hayatın her alanında yer almalarını sağlamaya yönelik projeleri hayata geçirirken, Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) olan bireyler için de ayrı çalışmalar yürütüyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, otizmle ilgili birçok hizmet ve projeyi uyguladıklarını belirterek, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve YÖK ile önemli çalışmalar hayata geçirdiklerini söyledi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Selçuk "124 Gündüz Yaşam Merkezleri'nde otizmli bireylere hizmet veriyoruz. Bu merkezlerde haftada 16 saat hizmet alan otizmli vatandaşlarımızın yararlanma sürelerini 40 saate çıkardık" dedi. Bakan Selçuk, otizmli bireylerin belirli bir saatte evlerinden alınarak belirli bir saatte ailelerine teslim edilmek üzere servis dahil tüm hizmetleri de karşıladıklarını kaydetti.MEB ve YÖK ile birlikte eğitim alanında yapılan çalışmalara da değinen Bakan Selçuk, "Özel eğitim hizmetlerinin daha etkili ve verimli yürütülmesi amacıyla hizmet içi eğitimler düzenlenmiş olup, bu kapsamda 81 ilden 893 formatör yetiştirildi. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri'nde görev yapan 250 rehberlik ve özel eğitim öğretmenine otizm spektrum bozukluğu alanında eğitim verildi. OSB'li bireylere yönelik 206 kurs programı hazırlandı" dedi.Özel eğitim meslek okullarındaki 38 mesleki atölyenin, hafif düzey tanılı otizm spektrum bozukluğu olan öğrencilere sunulduğunu kaydeden Selçuk, "Çeşitli sanat ve spor dallarında yetenekli olan otizmli bireyler kendi aralarında yapılacak ayrı bir yetenek sınavıyla değerlendirilmeye başlandı. Sadece özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlar için geçerli olmak üzere, kontenjanın yüzde 10'unun engelli öğrenciler için ayrılması sağlandı. Erken çocukluk dönemi eğitimcisi yetiştirilmesine yönelik önlisans, lisans, tezli/ tezsiz yüksek lisans ve doktora programları açılmasına ilişkin çalışma başlatıldı" şeklinde konuştu.Bakan Selçuk, "İl müdürlükleri ve sosyal hizmet merkezlerimiz bünyesinde kurulan Otizm Masası'nda, ailelerimize ihtiyaç duydukları konularda danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti veriyoruz" diye konuştu. Bakan Selçuk, Gaziantep, Konya, Manisa ve Sakarya'da kurulan 9 korumalı işyerinde otizmli bireylerin istihdama katıldığını, korumalı işyerlerinde istihdam edilen her engelli için de mali destek sunduklarını kaydetti.