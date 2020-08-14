Yerinde gümrükleme yeni dönem

Bugün 150 ülkeye 800 milyon dolar seviyesinde ihracat gerçekleştiren Şişecam Topluluğu, yeni uygulama sayesinde üretim için gerek duyduğu ara malları daha kolay ve daha hızlı temin edebilecek. Ayrıca tüm gümrükleme işlemleri belge ve insan teması olmadan üretim tesislerinde güvenli ve sağlıklı bir şekilde tamamlanabilecek.

TÜRKİYE'DE İLK

Türkiye'de bir ilk olan bu uygulamanın danışmanlık hizmetini Kızılkaya Gümrük Müşavirliği verdi. 40 yıldır faaliyet gösteren Kızılkaya Gümrük Müşavirliği, Türkiye'nin 7 farklı şehrinde ihracat ve ithalat yapan firmalara gümrük müşavirliği ve dış ticaret danışmanlığı hizmetleri sunuyor.

'TİCARET BAKANLIĞIMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ'

Yerinde gümrükleme sürecinde danışmanlık veren Kızılkaya Gümrük Müşavirliği Yönetim Kurulu Başkanı Alihan Kızılkaya süreç ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bu uygulama gümrük camiası için bir devrim niteliğinde. Türkiye'de üretip ihraç etmek üzere yurtdışından ithalat yapan firmalarımızın lojistik maliyetlerinin düşürülmesi, eşyanın hızla üretime sokulması, işlem sürelerinin kısalması, depolama maliyetlerinin azalması gibi pek çok fayda içeren yerinde gümrükleme sistemi, Devletin ihracatçı firmalara olan güveninin de somut bir göstergesi. Bu aynı zamanda ihracatımızın küresel rekabet gücünü destekleyen bir uygulama. Ticaret savaşlarının yoğunlaştığı ve covid-19 nedeniyle küresel ticaretin daraldığı bu dönemde, 40 yıllık tecrübemizin getirdiği birikimle, bu yeniliğin bir parçası olmaktan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Ticaret Bakanlığımıza ve çeyrek asırdan beri hizmet verdiğimiz Şişecam Topluluğu yetkililerine teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.