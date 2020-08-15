1 saatte 45 uçak! Tam 31 ülkeden geldiler

Antalya Havalimanında bir iç hatlar, iki de dış hatlar terminali bulunduğunu belirten Yılmaz, şu anda iki dış hat terminalinin de açık olduğunu kaydetti.

Geçen seneye göre trafiğin daha düşük olduğunu ancak Kovid-19 nedeniyle sosyal mesafeyi önemsediklerini aktaran Yılmaz, "İnsanları dar alanda tutmamak adına iki terminali de tam çalıştırıyoruz. Misafirlerimiz için Antalya Havalimanı'nı tam kapasiteyle sunmuş oluyoruz." diye konuştu.