Bakan Karaismailoğlu duyurdu! 'Yüzde 350 arttı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bölünmüş yollara ilişkin bir paylaşım yaptı.
YÜZDE 350 ARTTI
Bakan Karaismailoğlu paylaşımında, bölünmüş yol uzunluğunu 2002'den bu yana yüzde 350 kat artırarak 27 bin 470 kilometreye çıkardıklarını ifade ederek, bölünmüş yollar ile Türkiye'nin her köşesine ulaşım sağlandığını belirtti.
6.8 MİLYAR LİRALIK YAKIT TASARRUFU
Bölünmüş yollar ile yıllık toplam 306 milyon saat (11.5 milyar lira) zaman ve yıllık toplam 6.8 milyar lira akaryakıt tasarrufu sağlandığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, yıllık toplam 4.7 milyon ton daha az karbon salınımı sayesinde 269 milyon lira tasarruf yapıldığını da vurguladı.
BİNLERCE KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ
Türkiye'nin her bölgesindeki yol çalışmaları bölgesel kalkınmaya da doğrudan katkı sağladı. Yurdun her bölgesindeki karayolu şantiyeleri binlerce kişiye istidam kapısı oldu.
Bölünmüş yol çalışmaları kapsamında 1608 iş yerinde 53 bin 770 kişi çalıştı. Yol çalışmalarında 27 bin 540'ı karayolları personeli, 21 bin 412'si danışmanlık ve hizmet alımı çalışanı olmak üzere toplam 102 bin 722 personel doğrudan istihdam edildi.