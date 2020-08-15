Bakan Karaismailoğlu duyurdu! 'Yüzde 350 arttı'

6.8 MİLYAR LİRALIK YAKIT TASARRUFU

Bölünmüş yollar ile yıllık toplam 306 milyon saat (11.5 milyar lira) zaman ve yıllık toplam 6.8 milyar lira akaryakıt tasarrufu sağlandığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, yıllık toplam 4.7 milyon ton daha az karbon salınımı sayesinde 269 milyon lira tasarruf yapıldığını da vurguladı.