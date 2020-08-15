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duyurdu! 'Yüzde 350 arttı'

tarafından atılan adımlar sonrası bölünüş yol uzunluğu 18 yıl içerisinde yüzde 350 arttı. Konuyla ilgili son verileri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan , uzunluğunun 27 bin 470 kilometreye çıktığını, yollar üzerinden ise 306 milyon saat (11.5 milyar lira) zaman ve toplam 6.8 milyar liralık akaryakıt tasarrufu sağlandığını belirtti.

Giriş Tarihi: 15.8.2020 14:05 Son Güncelleme: 15.8.2020 14:17 ABONE OL
Bakan Karaismailoğlu duyurdu! 'Yüzde 350 arttı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bölünmüş yollara ilişkin bir paylaşım yaptı.

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! 'Yüzde 350 arttı'

YÜZDE 350 ARTTI

paylaşımında, uzunluğunu 2002'den bu yana yüzde 350 kat artırarak 27 bin 470 kilometreye çıkardıklarını ifade ederek, bölünmüş yollar ile Türkiye'nin her köşesine ulaşım sağlandığını belirtti.

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! 'Yüzde 350 arttı'

6.8 MİLYAR LİRALIK YAKIT TASARRUFU

Bölünmüş yollar ile yıllık toplam 306 milyon saat (11.5 milyar lira) zaman ve yıllık toplam 6.8 milyar lira akaryakıt tasarrufu sağlandığını kaydeden , yıllık toplam 4.7 milyon ton daha az karbon salınımı sayesinde 269 milyon lira tasarruf yapıldığını da vurguladı.

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! 'Yüzde 350 arttı'

BİNLERCE KİŞİ İSTİHDAM EDİLDİ

Türkiye'nin her bölgesindeki yol çalışmaları bölgesel kalkınmaya da doğrudan katkı sağladı. Yurdun her bölgesindeki karayolu şantiyeleri binlerce kişiye istidam kapısı oldu.

Bakan Karaismailoğlu duyurdu! 'Yüzde 350 arttı'

çalışmaları kapsamında 1608 iş yerinde 53 bin 770 kişi çalıştı. Yol çalışmalarında 27 bin 540'ı karayolları personeli, 21 bin 412'si danışmanlık ve hizmet alımı çalışanı olmak üzere toplam 102 bin 722 personel doğrudan istihdam edildi.

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Bakan Karaismailoğlu duyurdu! 'Yüzde 350 arttı'
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