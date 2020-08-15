Halkbank 600 milyar aktifle ikinci banka oldu

Yılın ilk yarısında aktif büyüklüğünü 138.7 milyar TL artırarak 2019'a göre yüzde 30.3 artış sağlayan Halkbank, 595.7 milyar TL aktif büyüklük ile bankacılık sektöründe ikinci sıraya yükseldi. Halkbank toplam kredi ve toplam mevduat sıralamasında olduğu gibi, aktif büyüklük bazında da Türkiye'nin ikinci büyük banka oldu.İkinci çeyrek sonunda toplam kredilerini 522 milyar TL'ye taşıyan banka, KOBİ Bankacılığı alanında ise; yüzde 22.3 ile rekor bir pazar payı açıkladı. Toplam mevduatı 400 milyar TL'ye ulaşan bankanın bu dönemde karı da 1.8 milyar TL'ye kadar çıktı.Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Bankamızın nakdi kredileri içinde, bireysel krediler hariç, KOBİ kredilerinin payı yüzde 54 gibi yüksek bir seviyede. Yapacağımız çalışmalarla bu oranı daha da artıracağız" dedi.Yılın ilk yarısında toplam kredilerde yüzde 30.8 artış sağlayan bankanın mevduattaki büyümesi ise yüzde 34.3 oldu. Reel sektöre desteği rekor seviyeye yükselen Halkbank'ın ikinci çeyrek sonunda KOBİ Bankacılığı alanındaki pazar payı yüzde 22.3 olarak gerçekleşti.İkinci çeyrekte pandemiyle mücadeleyi başarıyla yöneten Türkiye'nin, normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden büyüme ivmesi kazandığını belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi: "Salgını ekonomik anlamda en az hasarla atlatan ülkelerden biri olduk. Tüm vatandaşlarımıza büyük sorumluluk düşen bu dönemde, müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarına hızlı yanıtlar verdik. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, 3 milyon kişi ve kuruma verdiğimiz destek kredi ötelemeleri ile birlikte 120 milyar TL'yi aştı."Esnafa sadece maddi destek değil, moral ve güvence de verdiklerini belirten Arslan, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında kullandırdığımız kredilerin yüzde 22'sinden esnaf ve sanatkârlarımız yararlandı. Esnaf Destek Paketi kapsamında 720 bin esnafımıza 17.8 milyar TL tutarında nakdi işletme kredisi kullandırdığımız bu dönemde, 540 binden fazla esnafımıza da 10.2 milyar TL Paraf Esnaf Kart limiti tahsis edildi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Kararı ile esnaf ve sanatkârlarımızın kullanmış olduğu kredilerden doğan borç ödemelerini de üç ay süreyle erteledik. İktisadi faaliyetin normalleşme sürecinde, ekonominin tüm paydaşlarını kapsama hedefiyle küçük işletmelere finansal desteğimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.