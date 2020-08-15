Pandemiye rağmen en iyi yarıyıl

Turkcell, 2020'nin ilk 6 ayında, Kovid-19 etkilerine rağmen finansal ve operasyonel sonuçlarında büyüme yakaladı. Turkcell Grubu, yılın ilk yarısında konsolide bazda toplam gelirlerini, yüzde 14.5 artışla 13 milyar 582 milyon TL'ye çıkartarak en iyi ilk 6 ay gelirini elde etmiş oldu. Şirketin FAVÖK'ü 5 milyar 633 milyon TL olarak gerçekleşirken 2020'nin ilk 6 ayında net kârı 1 milyar 724 milyon TL oldu.Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, yılın ikinci çeyreğinde 144 bin faturalı net müşteri kazanarak faturalı müşteri bazını yüzde 63'e çıkardıklarını söyledi. Erkan, "2020'nin ikinci çeyreği Kovid-19 etkisinin en yoğun görüldüğü dönem oldu. Bu süreçte sosyal mesafe kuralına her yerde uyduk ama müşterilerimizle aramıza mesafe koymadık. İlk yarıda toplam 822 bin faturalı net müşteri daha Turkcell'i tercih etti. Aynı dönemde toplam abone sayımız ise 795 bin kişi arttı. Böylece 2020 için toplam 1 milyon yeni müşteri hedefimizin yaklaşık yüzde 80'ini gerçekleştirdik" diye konuştu.Erkan, dijital kanallar üzerinden gerçekleşen işlemler ile cihaz alımlarının, yılın ilk 6 ayında rekor seviyelere ulaştığını vurguladı. Erkan, "Geçen yılın 12 aylık toplamında gerçekleşen satış hacmine, 2020'nin ilk 3 ayında ulaşmış olduk. Aynı dönemde dijital kanallardan yapılan Superonline Fiber ve Superbox başvurularında ise bir önceki döneme göre 11 kat artış yaşandı. 3 yıllık hedeflerimizi belirlerken online kanallardan gerçekleşen satışlarımızın sabit işi hariç bireysel toplam gelirindeki payı oranı 2022 sonunda yüzde 12 olur diye düşünmüştük. Şu anda bu oran yüzde 11'e yükseldi. 3 yıllık hedeflerimizi neredeyse 6 ayda yakaladık" diye konuştu.Pandemi döneminde evden çalışma ve uzaktan eğitimin yaygınlaşmasıyla birlikte fiber hızında internete yönelik talebin hızla artış gösterdiğini kaydeden Erkan, "Şebekemizdeki trafikte yüzde 50'lere varan artışlar gözlemlerken, 4.5G'de kişi başı ortalama data kullanımı 2020'nin ikinci çeyreğinde 13.9 GB'a yükseldi. Mobil şebeke üzerinden fiber hızında internet sunan Superbox ürünümüzü kullananların sayısı Temmuz ayında 500 bine ulaştı" dedi.Şirketin 2020 beklentilerini koruduğunu belirten Murat Erkan, "Gelirde yüzde 10-12 büyüme hatta daha yukarıda büyüme öngörüyoruz. 3 milyar dolarlık yatırım hedefimizi koruyoruz. Döviz kuru riskimiz hemen hemen hiç yok. Finansal yapı olarak biz nakit pozisyonu en kuvvetli şirketlerdeniz. Hedging araçlarını kullanarak olası döviz artışı koruma faktörlerini aktif olarak kullanıyoruz" dedi. Turkcell'in dijital iş çözümü gelirleri de ilk 6 ayda yüzde 15 artış gösterdi. Gelecek dönemler sözleşme bedeli ise 1.4 milyar TL'ye ulaştı.Turkcell'in üç ana odağı arasında yer alan techfin konusunda çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Erkan, "Ödeme alışkanlıkları hızla dijitalleşiyor. Dijital ödeme platformumuz Paycell'de bu dönemde gerçekleşen toplam işlem hacmi 2.1 milyar TL'ye ulaştı. Paycell'de grup dışı gelir büyümesi ise yüzde 60 oldu. Paycell'in kullanıcı sayısı 2019'un aynı döneminin 2.5 katı olurken, kart işlem hacmi ise yüzde 71 arttı" diye konuştu. Murat Erkan, pandemi sürecinde öğrencilerin eğitimlerine ara vermeden devam edebilmeleri için de öğrencilerin ve anne-babaların yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.Kovid-19'un etkisiyle talepte yaşanan artış Turkcell'in dijital servis gelirlerini 2020'nin ikinci çeyreğinde yüzde 23 büyüttü. BiP üzerinden yapılan görüntülü görüşme süresi yüzde 90'lık artışla 29 milyon dakikaya çıktı. Grup görüntülü görüşme süresi ise yüzde 400'lük artışla 25 milyon dakikaya ulaştı. TV+ platformunun aktif kullanıcı sayısı yüzde 50 artarken, TV+ ve yapay zekâ teknolojisi sayesinde selfie çeken kullanıcılara modlarına göre şarkı listesi öneren fizy de yayınlanan konserler yaklaşık 1.7 milyon kez izlendi.