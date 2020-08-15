Savaş uçaklarının yükünü alacak TİHA

Baykar tarafından yerli ve milli imkânlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA (Taarruzi İnsansız Hava Aracı), savaş uçaklarının yükünü almaya hazırlanıyor. AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi, Çorlu Hava Meydan Komutanlığı'nda yer alan Bayraktar AKINCI Uçuş ve Eğitim Merkezi'nde ilk uçuş testini gerçekleştirdi. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın yönetiminde gerçekleştirilen test uçuşunda 1 saat 2 dakika havada kalan Bayraktar TİHA'nın ikinci prototipi, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebiliyor. 24 saat uçuş gerçekleştirebilen, 5.5 ton kalkış ağırlığına ve 1.350 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip TİHA, 2x220, 2x450 ve 2x750 beygir gücüne sahip üç farklı motor opsiyonuyla görev yapabilecek.AKINCI TİHA, çok çekirdekli 6 yapay zekâ bilgisayarı ile sensörlerden aldığı verileri işleyerek karar verme kabiliyetine de sahip olacak. Baykar mühendisleri tarafından geliştirilen yapay zeka bilgisayarları sayesinde AKINCI TİHA, gelişmiş rota ve görev planlama fonksiyonlarını yürütebilecek. Savaş uçaklarının yükünü azaltacak olan Bayraktar AKINCI TİHA ile havadan bombardıman da icra edilebilecek. Türkiye'de milli olarak geliştirilen hava-hava füzeleriyle donatılacak AKINCI TİHA, böylece hava hedeflerini de etkisiz hale getirebilecek. Yeni TİHA, yerli ve milli olarak üretilen füze ve bombalarla donatılacak.