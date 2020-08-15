ŞOK Marketler yılın ilk yarısında 3 bin 672 kişiye istihdam sağladı

ŞOK Marketler'den yapılan açıklamada, firmanın 2020 yılı ilk altı aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurduğu bildirildi.

Buna göre, pandemi döneminde de yatırımlarını sürdüren ŞOK Marketler, yılın ilk yarısında 446 yeni mağaza açarak 3 bin 672 kişiye istihdam sağladı. ŞOK Marketler, 2020 yılının ilk altı ayında net satış gelirlerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 oranında artırarak 9,9 milyar liraya çıkardı. ŞOK Marketler toplam mağaza sayısını 7 bin 661, çalışan sayısını da 33 bin 410'a yükseltti.