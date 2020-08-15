Son dakika haberi: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?

Son dakika haberleri... Güncel altın fiyatları,hafta sonu da hareketliliğini sürdürüyor. Altının kalbinin attığı yer olarak gösterilen Kapalıçarşı'dan da güncel rakamlar geliyor. Gram altının fiyatı, yaşadığı düşüş neticesinde 460 TL bandında seyrediyor. Covid-19 nedeni ile ile altın fiyatları da son yılların en yüksek rakamlarını gördü. Özellikle, son dört aydır yüksek olan gram ve çeyrek altın fiyatı rekor üstüne rekor kırdı. Gram altın fiyatı 460 TL civarında bulunurken çeyrek fiyatı ise 750 lira durumunda. 22 ayar bilezik fiyatı ise 417 TL'den işlem görüyor. Fiyatlar değişiklik gösterdiği için aşağıdaki sayfamızdan inceleyebilirsiniz.

15 AĞUSTOS UZMAN YORUMLARI: ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ, ŞU AN ALINIR MI?

Hâl böyle olunca da, 'Çeyrek, ata ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları eşliğinde alış satış fiyatlarının Ağustos sonuna doğru ayında kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Sayfayı aşağıya doğru kaydırarak 15 Ağustos 2020 Cumartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.