Açık alanı olan restoran kazandı

Haziranda salgına karşı hijyen tedbirlerini alarak açılan yemeiçme işletmeleri arasında bahçeli olan ve hızla paket servise geçen restoranlar kazandı. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, bahçeli ve açık alanı olan restoranların geçen yılın cirosunun yüzde 70'ini yakaladığını, kapalı restoranların ise yüzde 50-60 arasında seyrettiğini söyledi. Özellikle AVM'lerdeki restoranların bu noktada sıkıntı yaşadığını dile getiren Bingöl, kapalı AVM'lere göre açık AVM'lerin daha avantajlı olduğunu belirterek, "Açık AVM'lerdeki restoranlar da geçen yılın cirosunun yüzde 60'ına ulaştı. Kapalı AVM'lerde ise oran yüzde 40'larda" diye konuştu. Restoranlardaki doluluk oranlarıyla ilgili de bilgi veren Bingöl, "AVM mağazalarımız yüzde 50, bahçesi olmayan cadde dükkânları yüzde 50-60, bahçeli geniş mekânlar ise yüzde 70-80 bandında bir doluluk oranını yakaladı. Eğer farklı bir olumsuzluk yaşanmazsa 1-2 ay içinde eski oranları yakalayacağımızı öngörüyoruz" şeklinde konuştu.Temassız menüye de hemen hemen bütün işletmelerin geçtiğini dile getiren Bingöl, "Siparişlerin yüzde 50'sinden fazlası QR kodlu menüler üzerinden veriliyor" dedi. Bunun yanı sıra paket servisin çok öne çıktığını dile getiren Bingöl, "Paket servis pandemi sürecinde sektörümüzün ayakta kalmasını sağladı. Yeni dönemde sektörün olmazsa olmazı haline geldi. Buna paralel kurye sıkıntısı da ortaya çıktı. Paket servis ciroya en az yüzde 30 katkı sağlıyor. Bunu gören işletmeler paket servis işine yoğunlaştı" ifadelerini kullandı.