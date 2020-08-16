Aydem Enerji, halka arz için başvuruda bulundu

AYDEM Enerji'nin yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş., halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. Aydem Yenilenebilir Enerji'den yapılan açıklamaya göre, şirket, paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için SPK'ya başvurusunu gerçekleştirdi. Halka arzın konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım üstlenecek. Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım ise süreçte eş liderler olarak görev alacak. Aydem Yenilenebilir Enerji, toplam 25 adet yenilenebilir enerji santrali işletiyor.