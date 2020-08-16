Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Aydem Enerji, halka arz için başvuruda bulundu

Aydem , için başvuruda bulundu

Giriş Tarihi: 16.8.2020 ABONE OL
AYDEM Enerji'nin yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren iştiraki Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş., halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. Aydem Yenilenebilir Enerji'den yapılan açıklamaya göre, şirket, paylarının halka arzı kapsamında izahname onayı için SPK'ya başvurusunu gerçekleştirdi. Halka arzın konsorsiyum liderliğini Garanti Yatırım, İş Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile Yapı Kredi Yatırım üstlenecek. Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım ise süreçte eş liderler olarak görev alacak. Aydem Yenilenebilir Enerji, toplam 25 adet yenilenebilir enerji santrali işletiyor.
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Aydem Enerji, halka arz için başvuruda bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA