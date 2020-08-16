Balkanlar’da güvenli liman Türkiye

KOVID-19 pandemisiyle Balkanlar'da başlayan ekonomik buhran sonrası bankacılık sektöründe ilk iflas Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren Eurostandard bankasından geldi. Ülkede yaşanan finansal problemler vatandaşları, Halkbank A.D. Skopje'ye yönlendirdi. Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren Halkbank A.D. Skopje sektörün en güvenilir oyuncusu haline geldi. 2011'de Balkan piyasasına girişinde 9'uncu sırada yer alan banka, 2019 sonunda 4'uncü sıraya ve pandemi süreci sonrası 2'nci sıraya yükseldi. Halkbank A.D. yedi kat büyüyerek ve sadece Kuzey Makedonya'da bir milyar euroyu aşkın aktif büyüklüğe ulaştı. Halkbank A.D. Skopje, hizmet kalitesi ve hızı nedeniyle bu yıl Global Banking and Finance tarafından "2020 Best Retail Bank" ve uluslararası ödemelerde gerçekleştirdiği performanstan ötürü de "Commerzbank STP Award 2019" ödüllerinin sahibi olmuştu.