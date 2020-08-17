Altın fiyatları son dakika HABERİ Gram, tam, 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 17 Ağustos bugün ne kadar?

Altın fiyatları son dönemde vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Corona virüsün getirdiği ekonomik olumsuzluklar altın fiyatlarındaki hareketliliği arttırırken, vatandaşlar canlı ve güncel fiyatları görmeden kuyumculara gitmiyor. Bu noktada en çok ilgiliyi gram, yarım, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın görüyor. Düğün sezonunda olmamız nedeniyle hediyelik almak isteyenler bugün son duruma göz atmadan ise kuyumculara gitmiyor. Peki, 17 Ağustos 2020 gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar kaç TL?

17 AĞUSTOS BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bu sabah saatlerinden itibaren kurdaki son durum yine merak konusu oldu. Altının gram fiyatındaki inişli çıkışlı hareketlilik nedeniyle günce fiyatlar yakından takip ediliyor.

UZMANLARDAN KRİTİK YORUMLAR! ALTIN DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Altın kurundaki hareketlenme sebebiyle uzmanlardan da önemli yorumlar ve kritik uyarılar gelmeye devam ediyor.