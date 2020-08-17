Altın fiyatları son dakika HABERİ Gram, tam, 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 17 Ağustos bugün ne kadar?

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HABERİ Gram, tam, 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 17 Ağustos bugün ne kadar?

ile ilgili gelişmeleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Corona virüs salgının getirdiği ekonomik etkilerin ardından inişli çıkışlı bir grafik içerisinde bulunan altın, yatırım yapacak olan kişileri de meraklandırıyor. Canlı ve güncel altın fiyatları rakamlarına göz atmadan kuyumcuların yolu tutulmuyor. Peki, 17 Ağustos 2020 gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Uzman yorumlarına göre altın fiyatları düşer mi, yükselir mi? İşte tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 17.8.2020 07:56 Son Güncelleme: 17.8.2020 07:57 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika hareketliliği sürüyor! Gram, tam, 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 17 Ağustos bugün ne kadar?

son dönemde vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konular arasında kendine yer buluyor. Corona virüsün getirdiği ekonomik olumsuzluklar altın fiyatlarındaki hareketliliği arttırırken, vatandaşlar canlı ve güncel fiyatları görmeden kuyumculara gitmiyor. Bu noktada en çok ilgiliyi gram, yarım, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın görüyor. Düğün sezonunda olmamız nedeniyle hediyelik almak isteyenler bugün son duruma göz atmadan ise kuyumculara gitmiyor. Peki, 17 Ağustos 2020 gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar kaç TL?

17 AĞUSTOS BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bu sabah saatlerinden itibaren kurdaki son durum yine merak konusu oldu. Altının gram fiyatındaki inişli çıkışlı hareketlilik nedeniyle günce fiyatlar yakından takip ediliyor.

UZMANLARDAN KRİTİK YORUMLAR! ALTIN DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Altın kurundaki hareketlenme sebebiyle uzmanlardan da önemli yorumlar ve kritik uyarılar gelmeye devam ediyor.

Altın fiyatları son dakika hareketliliği sürüyor! Gram, tam, 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 17 Ağustos bugün ne kadar?

"DSÖ ONAYLARSA ALTIN FİYATLARI DÜŞMEYE DEVAM EDER"

Uzman isim konusunda düşüşün devam etme olasılığını Dünya Sağlık Örgütü'nden gelecek açıklamaya bağladı. Altın uzmanı Memiş, "Yatırımcılar şuna dikkat ederek karar vermesi gerekiyor. Eğer koronavirüs aşı konusu onaylanırsa Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından evet düşüşlerin devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

Altın fiyatları son dakika hareketliliği sürüyor! Gram, tam, 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 17 Ağustos bugün ne kadar?

"BÜYÜK BİR İHTİMALLE RUSYA'DAN OLUMLU AÇIKLAMALAR GELMEYE DEVAM EDİYOR"

Vatandaşların panik olmaması gerektiğini vurgulayan Memiş, "Büyük bir ihtimalle Rusya'dan olumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor. Eğer Dünya Sağlık Örgötü'nden olumlu bir açıklama yaşanırsa küresel finans sisteminde tekrar iyimserlik görebiliriz. Bu da konusunda normalleşme olacağı anlamına geliyor" dedi.

Altın fiyatları son dakika hareketliliği sürüyor! Gram, tam, 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 17 Ağustos bugün ne kadar?

ATA ALTIN

Alış: 3.076,70

Satış: 3.141,00

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CUMHURİYET ALTIN

Alış: 3.075,00

Satış: 3.122,00

Altın fiyatları son dakika hareketliliği sürüyor! Gram, tam, 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 17 Ağustos bugün ne kadar?

GRAM ALTIN

Alış: 459,83

Satış: 460,11

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YARIM ALTIN

Alış: 1.493,40

Satış: 1.535,60

Altın fiyatları son dakika hareketliliği sürüyor! Gram, tam, 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 17 Ağustos bugün ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

Alış: 749,00

Satış: 767,80

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

TAM ALTIN

Alış: 2.971,74

Satış: 3.031,94

Altın fiyatları son dakika hareketliliği sürüyor! Gram, tam, 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 17 Ağustos bugün ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

Alış: 418

Satış: 434

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Altın fiyatları son dakika HABERİ Gram, tam, 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 17 Ağustos bugün ne kadar?
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