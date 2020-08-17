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Avrupa'da bir ilk olacak! Başkan Erdoğan 19 Ağustos'ta açacak

Kalyon Enerji'nin Ankara'da kurduğu ilk yerli entegre güneş paneli fabrikası Çarşamba günü Başkan 'ın katılımıyla açılıyor. Yıllık 500 megavat üretim kapasitesine sahip olacak fabrika ile her yıl yüz milyonlarca dolarlık ithalatın önüne geçilecek.

Giriş Tarihi: 17.8.2020 14:49 Son Güncelleme: 17.8.2020 14:53 ABONE OL
Avrupa'da bir ilk olacak! Başkan Erdoğan 19 Ağustos'ta açacak

Fabrikada tüm dünyanın Çin'den ithal ettiği ve güneş panelinin en önemli parçası olan ingot üretimi de yapılacak.
Türkiye bağımsız enerji politikası çerçevesinde dev bir enerji yatırımının daha hayata geçmesine hazırlanıyor. Kalyon Enerji'nin kurduğu ilk yerli entegre güneş paneli fabrikası 19 Ağustos'ta Başkan tarafından açılacak.

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Avrupa'da bir ilk olacak! Başkan Erdoğan 19 Ağustos'ta açacak

Fabrika ile ilgili bilgi veren Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Kalyoncu, 400 milyon dolar yatırımla Ankara'da kurulan tesis ile 1400 kişi istihdam edileceğini söyledi. Yıllık panel üretim kapasitesi ise 500 megavat olacak.

Avrupa'da bir ilk olacak! Başkan Erdoğan 19 Ağustos'ta açacak

AVRUPA'DA BAŞKA BİR ÖRNEĞİ YOK

Tüm ürünlerin üretim sahfaları tek çatı altında. Bunun Avrupa'da başka bir örneği yok. Haluk Kalyoncu, fabrikayı bir eğitim, üretim ve teknoloji üssü olarak nitelendiriyor. AR-GE'ye çok ciddi yatırımın yapıldığı projede birçok üniversite ile de işbirliği yapılıyor.

Avrupa'da bir ilk olacak! Başkan Erdoğan 19 Ağustos'ta açacak

Fabrikada üretilecek paneller 1 milyar dolar yatırımla Konya Karapınar'da kurulacak 1000 megavatlık güneş santralinde kullanılacak. Böylece yüz milyonlarca dolarlık panel ithalatının da önüne geçilecek.

Avrupa'da bir ilk olacak! Başkan Erdoğan 19 Ağustos'ta açacak

Santralde üretilecek elektrik ile cari açığın kapatılmasına yıllık 400 milyon dolarlık katkı sağlanacak.

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Avrupa'da bir ilk olacak! Başkan Erdoğan 19 Ağustos'ta açacak
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