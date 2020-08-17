Avrupa'da bir ilk olacak! Başkan Erdoğan 19 Ağustos'ta açacak

AVRUPA'DA BAŞKA BİR ÖRNEĞİ YOK

Tüm ürünlerin üretim sahfaları tek çatı altında. Bunun Avrupa'da başka bir örneği yok. Haluk Kalyoncu, fabrikayı bir eğitim, üretim ve teknoloji üssü olarak nitelendiriyor. AR-GE'ye çok ciddi yatırımın yapıldığı projede birçok üniversite ile de işbirliği yapılıyor.