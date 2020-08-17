Çalışma Bakanlığı e-devletin zirvesinde

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bakanlığımızın e-devlette 278 uygulama bulunuyor. Hizmetlerimize günlük ortalama 4.3 milyon kere ulaşım sağlanıyor. E-devlette en çok kullanılan 10 hizmetten beşi bakanlığımıza ait" dedi. Selçuk, sosyal güvenlik, sosyal hizmetler, sosyal yardımlar ve çalışma hayatında vatandaş memnuniyetinin esas alındığını ve bu doğrultuda bürokrasiyi kaldırarak hızlı bir şekilde hizmet verdiklerini belirtti. Bakan Selçuk 1.4 milyon işverenin teşviklerden daha kolay ve etkin bir şekilde yararlanabilmeleri için 'Teşvikte kazancım ne kadar?' uygulamasının hayata geçirdiklerini ve e-devlet üzerinden hizmet verdiklerini belirterek, "Böylece işverenlerimiz sigorta prim teşviki, destek ve indirimlerini kolayca öğrenebiliyor. İşverenlerimizi yeni istihdama teşvik ediyoruz" dedi. ANKARA