Doğu Anadolu’dan 1.3 milyar $’lık ihracat

DOĞU Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) üyesi firmalarca ocak-temmuz aylarında 197 ülkeye 1 milyar 35 milyon 677 bin dolarlık ihracat yapıldı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve DAİB verilerine göre, ocak-temmuz döneminde birliğin faaliyet bölgesindeki Ağrı, Ardahan, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Iğdır, Hakkari, Muş, Şırnak, Tunceli, Van, Kars ve Siirt'ten 197 ülkeye ürün gönderildi. Geçen yıl ocak-temmuz döneminde 1 milyar 38 milyon dolarlık ihracat yapan DAİB'in bu yılki yedi aylık ihracatı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yılın aynı aylarına kıyasla yüzde 0.29 azalarak 1 milyar 35 milyon 677 bin dolar olarak kayıtlara geçti.