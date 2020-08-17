Gümüş fiyatları ne kadar? 18 Ağustos emtia piyasası gram gümüş fiyatları

"Gümüş de altınla benzer şekilde sert satıcılı geçirdiği bir haftayı geride bıraktı ve 28.30 dolar/ons seviyesinden başladığı haftada 5 dolar/onsluk bir geri çekilme yaşadı; 23.44 dolar/onsla haftanın en düşük seviyesini kaydetti.

"Haftalık seans sonunda toparlanmaya çalışan beyaz maden, 26.44 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi ve önceki haftaya kıyasla yüzde 6.5 değer kaybıyla haftayı tamamladı.

"Gümüş ve altına kıyasla daha az kayıp yaşadığı bir haftayı geride bırakan platin, 964 dolar/ons seviyesinden başladığı haftalık seansı 942 dolar/ons seviyesinden tamamladı ve yüzde 2.2 kaybı hanesine yazmış oldu.

"Paladyum ise haftanın en çok değer kaybeden kıymetli madeni olurken, yukarı yönlü hareketi etme potansiyeline dair önemli bir sinyal vermiş oldu. Haftayı 2,128 dolar/onstan tamamlayan paladyum önceki haftaya kıyasla yüzde 1.6 değer kaybetti.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası, geçtiğimiz hafta volatilitesi yüksek kıymetli maden fiyatlarından nasibini alırken, altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 5-6 dolar/onsla gerçekleşti.

"Borsa İstanbul'da toplamda 19,469 kg altın, 25,112 kg gümüş işlemiyle hafta tamamlandı."