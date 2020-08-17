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Kapalıçarşı'dan üst üste geliyor! 17 Ağustos has altın, gram ve fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın ilk iş günü olan Kapalıçarşı'dan gelen bilgileri merakla takip ediliyor. Geçtiğimiz haftanın aksine altın fiyatlarında bugün yükseliş söz konusu. Gram, çeyrek, yarım, tam, ata, cumhuriyet ve has altın fiyatlarında son durum ne? Serbest piyasada bugün 465.28 TL'den alınırken 465.39 TL'den satılıyor. Altının ONS'u ise 1.961,09 $ alınırken 1.961,17 $ satılıyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte düğün sezonu da başladı. Düğünlerde son dönemde yerine gram altın tercih ediliyor. İşte altın fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri ve uzman yorumları...

Giriş Tarihi: 17.8.2020 15:59 ABONE OL
Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları üst üste geliyor! 17 Ağustos has altın, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Her toplumun kendine has özellikleri vardır, bunlar kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir. Gram ve çeyrek hakkındaki gelişmeleri bugünün en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Dolar ve eurodan ziyade vatandaş birikim konusunda altına güveniyor. Altının ONS fiyatı artınca has altın, gram ve fiyatları da artıyor. 17 Ağustos altın fiyatları hakkındaki son dakika bilgileri, anlık değişimler haberimizde...

17 AĞUSTOS GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bugün fiyatlarında da yükseliş söz konusu. Gram altın bugün 465.28 TL'den alınırken 465.39 TL'den satılıyor. Özellikle çeyrek altın fiyatlarının artmasından sonra gram altına olan talep de bir hayli arttı.

SON DAKİKA: İŞTE ANLIK GÜNCEL ÇEYREK ALTIN FİYATLARI...

Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları üst üste geliyor! 17 Ağustos has altın, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Çeyrek da en çok araştırılan merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. bugün 757,30 TL'den alınırken 770,00 TL'den satılıyor. Çeyrek altın fiyatlarında %0.43 oranında bir artış söz konusu.

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.509,60

SATIŞ: 1.537,30

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.987,32

SATIŞ: 3.045,12

Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları üst üste geliyor! 17 Ağustos has altın, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.091,00

SATIŞ: 3.138,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 421,72

SATIŞ: 438,03

Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları üst üste geliyor! 17 Ağustos has altın, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.110,50

SATIŞ: 3.173,20

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Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları üst üste geliyor! 17 Ağustos has altın, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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