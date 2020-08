Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları üst üste geliyor! 17 Ağustos has altın, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Her toplumun kendine has özellikleri vardır, bunlar kültürü oluşturur. Bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir. Gram ve çeyrek altın fiyatları hakkındaki son dakika gelişmeleri bugünün en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Dolar ve eurodan ziyade vatandaş birikim konusunda altına güveniyor. Altının ONS fiyatı artınca has altın, gram ve çeyrek altın fiyatları da artıyor. 17 Ağustos altın fiyatları hakkındaki son dakika bilgileri, anlık değişimler haberimizde...

17 AĞUSTOS GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bugün gram altın fiyatlarında da yükseliş söz konusu. Gram altın bugün 465.28 TL'den alınırken 465.39 TL'den satılıyor. Özellikle çeyrek altın fiyatlarının artmasından sonra gram altına olan talep de bir hayli arttı.

SON DAKİKA: İŞTE ANLIK GÜNCEL ÇEYREK ALTIN FİYATLARI...