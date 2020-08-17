Kolay ihracat için yeni dijital uygulama

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kolay İhracat Platformu'nun birinci fazının tamamlanarak kullanıma hazır hale geldiğini açıkladı. İhracatı tabana yaymayı amaçlayan söz konusu sistemi en kısa sürede devreye alacaklarını belirten Pekcan, ihracat artışının devamını beklediklerinin altını çizdi. İstişare Kurulu'nun 16. toplantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Pekcan, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi sürecinde nisanda 8 milyar 975 milyon dolar olan ihracatın, mayısta 9 milyar 956 milyon dolara, haziran 13 milyar 462 milyon dolara ve temmuzda da 15 milyar 11 milyon dolara yükseldiğini belirterek, bu değerle en yüksek ikinci temmuz ayı ihracat değerinin gerçekleştiğini vurguladı. Haziranda yüzde 82,6 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 84,5'e, altın hariç olarak karşılama oranının ise yüzde 94'e ulaştığına işaret eden Pekcan, bundan sonraki dönemde de ihracat artışının devamını beklediklerinin altını çizdi.Pekcan, Bakanlık olarak dijitalleşmeye çok önem verdiklerini, ihracatçıların da bu konuda çok istekli olduğunu belirterek, "Bakanlığımızın çok önemli projelerinden biri olan Kolay İhracat Platformu'nun birinci fazı tamamlanarak kullanıma hazır hale geldi. İhracatı tabana yaymayı amaçlayan söz konusu sistemin en kısa sürede tanıtımını yaparak, devreye alacağız." değerlendirmesinde bulundu. Bakan Pekcan, sistemle ihracat yapmak isteyenlerin, ihraç etmek istediği ürüne ilişkilen bilgilerden, ülke bilgilerine o ülkedeki pazar verilerinden, ihracatı yapılacak ürünü doğrudan etkileyen mevzuata, uluslararası anlaşmalardan doğan haklardan, ülkelerdeki vergi, kota gibi bilgilere akıllı ihracat robotu vasıtasıyla çok rahat ulaşabileceğini vurguladı.