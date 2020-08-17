Rusya’ya narenciye ihracatı iki kat arttı

Rusya'ya narenciye ihracatı, yılın 7 ayında geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 48 artışla 119 milyon 340 bin dolar oldu. Geçen yılın ocak-temmuz döneminde 143 bin 333 ton narenciye ihracatıyla ülkeye 80 milyon 887 bin dolar döviz girdisi sağlanan Rusya'ya ihracat, bu senenin aynı döneminde arttı. Ocak-temmuz döneminde, Rusya'ya ihraç edilen 198 bin 106 tonluk narenciye ile ülke ekonomisine 119 milyon 340 bin dolarlık döviz girdisi elde edildi. Ürün bazında Rusya'ya, 83 bin 119 ton mandalina 50 milyon 790 bin dolara, 40 bin 241 ton limon 30 milyon 826 bin dolara, 42 bin 392 ton portakal da 22 milyon 173 bin dolara ihraç edildi. İhracatın kalan bölümünü diğer narenciye ürünleri oluşturdu.