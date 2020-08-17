SON DAKİKA HABER: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

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HABER: Güncel ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

Kamu bankaları tarafından sunulan ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Cumhuriyet tarihinin en düşük kredi faiz paketine rağbet oldukça fazla olmuş, taşıt-konut satışlarında büyük patlama yaşanmıştı. Halihazırda hala kredi çekmek isteyen vatandaşlar, ‘kredi faiz oranları ne kadar?’ sorusunun yanıtını araştırıyor. Biz de kamu ve özel bankaların güncel kredi faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte Ziraat, Halkbank, Vakıfbank, Garanti, Yapıkredi, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

Giriş Tarihi: 17.8.2020 08:34 Son Güncelleme: 17.8.2020 08:34 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

Güncel ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Kamu bankaları tarafından sunulan kredi destek paketi sonrasında otomobil ve ev satışlarında patlama yaşandı. Temmuz ayında kredili konut satışı, 141 bin 434 işlemle geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1000 arttı. Öte yandan, otomobil ve hafif ticari araç pazarı ise bu yılın ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3 büyüdü. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar? İşte Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları…

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Ev ve otomobil almak isteyenler kendileri için en uygun kredi seçeneğini bulmak istiyor. Bu süreçte 'ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları ne kadar?' sorusunun yanıtı internet üzerinden sıkça aratılıyor. Biz de kredi kullanmak isteyenler için güncel oranları listeledik. İşte Ziraat, Akbank, Vakıfbank, Garanti, Yapıkredi, İş Bankası ve diğer bankaların son dakika ihtiyaç - taşıt - konut kredisi faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.05

Tüketici kredisi: 1.15

Taşıt kredisi: 1.17

Son Dakika Haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.15

Taşıt kredisi: 1.15

Konut kredisi: 0.87

Son Dakika Haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.43

Mortgage kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.31

Son Dakika Haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

Taşıt kredisi: 1.65

İhtiyaç kredisi: 1.18

Sarıpanjur konut kredisi: 0.87

Son Dakika Haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

AKBANK FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 1.85

İhtiyaç kredisi: 1.77

Taşıt kredisi: 1.31

Konut kredisi: 1.09

Son Dakika Haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.39

Konut kredisi: 1.21

Taşıt kredisi: 1.39

Son Dakika Haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 0.96

Taşıt kredisi: 0.87

Ev kredisi: 0.87

Son Dakika Haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 0.88

Taşıt kredisi: 1.16

Konut kredisi: 1.1

Son Dakika Haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

YAPIKREDİ FAİZ ORANLARI:

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.87

Konut kredisi: 1.04

Taşıt kredisi: 1.04

Son Dakika Haberi: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.09

Standart konut kredisi: 1.27

Taşıt kredisi: 1.45

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SON DAKİKA HABER: Güncel kredi faiz oranları ne kadar? Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları
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