Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı 18 Ağustos

Son dakika haberi… Geçtiğimiz haftanın aksine bu hafta başı itibarıyla yükselişe geçen altın fiyatları, hareketliliğini sürdürüyor. Gram altın fiyatı 472 TL seviyesine ulaşırken çeyrek altın fiyatı 783 TL bandında seyrediyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 18 Ağustos 2020 Salı tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 18 AĞUSTOS 2020 SALI

Altın fiyatları, güncel olarak sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın, her dönemde yoğun ilgi görüyor. Haberimizin detaylarından, altın fiyatları ile ilgili son dakika bilgilerine ulaşabilirsiniz.