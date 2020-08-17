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Son dakika haberleri: bugün ne kadar, kaç TL? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı 18 Ağustos

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik, konuyla ilgili son dakika haberleri ve anlık değişimlerin yakından takip edilmesine sebep oluyor. Özellikle piyasaların kalbinin attığı Kapalıçarşı’dan gelen canlı rakamlar merakla araştırılıyor. Gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve has altın fiyatları bugün ne kadar, son durum ne? İşte 18 Ağustos 2020 Salı altın fiyatları son dakika haberi…

Giriş Tarihi: 18.8.2020 07:00 ABONE OL
Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı 18 Ağustos

Son dakika haberi… Geçtiğimiz haftanın aksine bu hafta başı itibarıyla yükselişe geçen , hareketliliğini sürdürüyor. Gram altın fiyatı 472 TL seviyesine ulaşırken çeyrek altın fiyatı 783 TL bandında seyrediyor. Peki, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 18 Ağustos 2020 Salı tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum…

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR? 18 AĞUSTOS 2020 SALI

Altın fiyatları, güncel olarak sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Ekonominin merkezinde yer alan altın, her dönemde yoğun ilgi görüyor. Haberimizin detaylarından, altın fiyatları ile ilgili son dakika bilgilerine ulaşabilirsiniz.

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı 18 Ağustos

Çeyrek da en çok araştırılan merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. bugün 768,80 TL'den alınırken 784,30 TL'den satılıyor. Çeyrek altın fiyatlarında %0.41 oranında bir artış söz konusu.

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.533,20

SATIŞ: 1.566,40

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.026,74

SATIŞ: 3.086,76

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı 18 Ağustos

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.131,00

SATIŞ: 3.179,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 428,16

SATIŞ: 444,72

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı 18 Ağustos

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.158,00

SATIŞ: 3.232,20

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı 18 Ağustos

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Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? Tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı 18 Ağustos
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