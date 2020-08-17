Son dakika haber: Milyonlarca emekli için ikinci promosyon ödemesi ile 625 TL ek kazanç! Emeklilere ikinci promosyon ödemesi ne zaman?

Milyonlarca emekli ikinci promosyon ödemeleri hakkında bilgileri ve ödeme tarihini araştırıyor. Şubat ayında yapılan ödemenin ardından 2020 yılının sonuna yaklaşımımızla birlikte, bankalardan emekli maaşına ek emekliler için 'emeklilere ikinci promosyon ödemeleri ne zaman hangi gün yapılacak' sorusu merak konusu oldu. Peki, bankaların üç yıl taahhüt karşılığında sağladığı emeklilere ikinci promosyon Ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte 12 milyondan fazla emeklinin beklediği ikinci promosyon ödemesi tarihi hakkında bilgiler...

HANGİ EMEKİLER PROMOSYON ALABİLİR?

Emekli aylığı bağlanan herkes seçtiği banka aracılığıyla promosyon ödemesi alabiliyor.