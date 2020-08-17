Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Lojistik anlamda çok önem verdiğimiz konulardan biri demir yolu taşımacılığı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, demir yolu taşımacılığının lojistik anlamda çok önem verdikleri konulardan biri olduğunu söyledi.

Çeşitli programlara katılmak ve incelemelerde bulunmak üzere Van'a gelen Bakan Karaismailoğlu, Tuşba Belediyesini ziyaret etti.

Belediye Başkanı Salih Akman'dan Tuşba ilçesinde gerçekleştirilen projelerle ilgili bilgi alan Bakan Karaismailoğlu daha sonra Feribot İskelesi'nde sürdürülen inşaat çalışmalarını inceledi.

TCDD 5. Bölge Müdürü Aliseydi Felek'ten bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, burada yaptığı açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının devam eden projelerinin bir an önce tamamlanmasını hedeflediklerini anlattı.

"Van bölgesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002'den beri onlarca proje yapıldı. Yaklaşık 9 milyar TL civarında Van'da projeler yapıldı. Devam eden pek çok proje de var." diyen Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"İnşallah vatandaşın yaşam koşullarını rahatlatacak projeleri bir bir hizmete alacağız ve iyilerini yapacağız. Van'ın gündemini uzun yıllardır meşgul eden Van çevre yolu için de bugün görüşmelerimizi yapıyoruz. İnşallah bununla ilgili de ciddi ilerlemeler kaydedip hizmete sunacağız. Van Cumhurbaşkanımızın çok önem verdiği bir bölge."

"SALGIN SÜRECİNDE DEMİR YOLUNUN ÖNEMİ BİR KAT DAHA ANLAŞILDI"

Bakan Karaismailoğlu, Van'ın ülkeye lojistik anlamında büyük değer katan bir bölge olduğunu, bunun da artarak devam edeceğini söyledi.

"Salgın sürecinde demir yolunun önemi bir kat daha anlaşıldı." ifadesini kullanan Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Burada İran ile olan bütün ticaret demir yolundan sağlanmakta. Ülkemize lojistik anlamda büyük değer katan bir bölge burası. İnşallah bu, artarak devam edecek. İşte demir yolunda daha büyük kapasitelere ulaşacağız. Ülkemizde demir yolu taşımacılığı genel taşımacılığın içerisinde yüzde 4'lerde. Kısa zamanda bunu yüzde 10'lara çıkarmayı ve 2025 yılı sonrasında yüzde 20'lere çıkarmayı hedefliyoruz. Lojistik anlamda çok önem verdiğimiz konulardan biri demir yolu taşımacılığı. Burası hem Türkiye hem de İran'ın lojistik bağlantısını sağlamada çok önemli bir nokta. Buradaki iskelenin etrafında çevre düzenlemesine başlandı. İnşallah burada ikinci iskeleyi de yapıp aynı anda iki feribot yükleme ve boşaltma yapabilecek. Yıl sonuna kadar buradaki işlerimizi tamamlayacağız. İnşallah bugün Van için önemli kararlar alacağız."

Buradan Gürpınar Belediyesine geçen Bakan Karaismailoğlu, Belediye Başkanı Hayrullah Tanış ile görüştü.

Tanış, Bakan Karaismailoğlu'na ilçedeki çalışmaları anlattı.

Bakan Karaismailoğlu'na Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da eşlik etti.

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